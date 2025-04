Qauest: aprovação de Lula cai no NE e tem empate técnico com desaprovação

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que a desaprovação ao desempenho do presidente Lula no Nordeste subiu e chegou, pela primeira vez, a um cenário de empate técnico com os índices de aprovação.

O que aconteceu

Desaprovação subiu 9 pontos percentuais em relação a janeiro e atingiu 46%. Já o percentual dos que aprovam o jeito de Lula de governar na região caiu 7 pontos percentuais, para 52%. Como a margem de erro neste recorte do levantamento é de quatro pontos percentuais, os índices de aprovação e desaprovação estão empatados tecnicamente.

Veja os números:

Aprova: 52% (eram 59% em janeiro);

52% (eram 59% em janeiro); Desaprova: 46% (eram 37% em janeiro);

46% (eram 37% em janeiro); Não sabe/não respondeu: 2% (eram 4% em janeiro).

É a primeira vez que isto acontece no atual mandato de Lula, na região que é reduto eleitoral do presidente. Para efeitos de comparação, dados de pesquisas Quaest do ano passado mostram que, de fevereiro a dezembro, a aprovação de Lula se manteve estável, oscilando entre 67% e 69%, enquanto a desaprovação flutuava entre 26% e 32%. O cenário começou a mudar a partir de dezembro.

Lula venceu Bolsonaro no Nordeste no segundo turno de 2022, com 69,34% dos votos válidos. Reduto histórico do petista, a região foi a única em que ele derrotou o ex-presidente. Bolsonaro teve 30,66% dos votos válidos no Nordeste, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil.

Ainda segundo a pesquisa Quaest divulgada hoje, em todas as outras regiões, a desaprovação de Lula é maior que a aprovação.

Sudeste: 37% de aprovação; 60% de desaprovação;

37% de aprovação; 60% de desaprovação; Sul: 34% de aprovação; 64% de desaprovação;

34% de aprovação; 64% de desaprovação; Centro-Oeste/Norte: 44% de aprovação; 52% de desaprovação.

Desaprovação do governo Lula é 15 pontos percentuais maior que a aprovação. Segundo o levantamento, a desaprovação segue em crescimento contínuo desde julho de 2024.

Desaprova: 56% (era 49% em janeiro);

56% (era 49% em janeiro); Aprova: 41% (era 47% em janeiro);

41% (era 47% em janeiro); Não sabe: 3%

A pesquisa foi feita com 2.004 brasileiros, em questionário feito pessoalmente com entrevistados de 16 anos ou mais. Os dados foram coletados entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro geral da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.