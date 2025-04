Rehn, do BCE, alerta sobre risco de protecionismo comercial em dia de tarifas dos EUA

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Olli Rehn alertou nesta quarta-feira (2) que o protecionismo comercial é um grande risco para a perspectiva econômica. O comentário veio horas antes de os EUA anunciarem uma nova rodada de medidas tarifárias contra parceiros comerciais.

Em discurso feito durante evento em Sevilha, na Espanha, Rehn disse também que o BCE decidiu cortar seus juros básicos mais uma vez na reunião do mês passado porque o processo de desinflação na zona do euro está no caminho certo e a perspectiva de crescimento se enfraqueceu.

Rehn, que também é presidente do BC da Finlândia, enfatizou ainda que o BCE não vai se comprometer com uma trajetória predefinida para os juros e tomará decisões sobre as taxas a cada reunião. O próximo encontro do BCE está marcado para 16 de abril.