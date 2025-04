BC do Japão alerta sobre possível impacto no comércio global com novas tarifas dos EUA

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - As novas tarifas planejadas pelos Estados Unidos podem ter um enorme impacto sobre o comércio global, disse o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, nesta quarta-feira, alertando sobre um possível efeito no crescimento, horas antes de o presidente norte-americano, Donald Trump, revelar suas taxas recíprocas.

A medida esperada se somará às tarifas dos EUA sobre as importações de alumínio e aço, bem como às taxas mais altas sobre os produtos da China. Trump também tem ameaçado repetidamente impor outras tarifas, mas já recuou diversas vezes.

Ueda disse que gostaria de compartilhar opiniões com seus colegas do G20 sobre como as tarifas mais altas dos EUA poderiam afetar a economia global em uma reunião dos líderes de finanças do grupo neste mês em Washington.

"O impacto da política tarifária dos EUA sobre a economia global é altamente incerto", disse Ueda ao Parlamento japonês. "Mas, dependendo do alcance e da escala das tarifas dos EUA, elas podem ter um grande impacto sobre a atividade comercial de cada país."

Ele acrescentou: "Outra grande questão é como as tarifas podem afetar o sentimento e os gastos das famílias e das empresas."

Embora seja provável que as tarifas mais altas acelerem a inflação dos EUA no curto prazo, o efeito de longo prazo é incerto, já que as taxas podem esfriar o crescimento dos EUA e conter o crescimento de seus preços, disse Ueda.

A Casa Branca afirmou que as tarifas recíprocas a serem anunciadas por Trump entrarão em vigor imediatamente, junto de uma tarifa de 25% sobre as importações de automóveis em 3 de abril.

As consequências das restrições comerciais dos EUA estão entre os principais temas que provavelmente serão discutidos pelas autoridades de finanças reunidas para as reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do G20 neste mês.

O Banco do Japão não confirmou se Ueda participará das reuniões do G20, embora o presidente do banco central e o ministro das Finanças do Japão geralmente compareçam.

Analistas afirmam que o impacto das tarifas dos EUA sobre a economia do Japão será fundamental para determinar quando o Banco do Japão elevará a taxa de juros.

O banco central japonês realizará sua próxima reunião de política monetária em 30 de abril e 1º de maio. Uma pesquisa da Reuters mostrou que muitos analistas esperam o próximo aumento de juros no terceiro trimestre, provavelmente em julho.