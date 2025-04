Quaest: Desaprovação do governo Lula sobe entre mulheres e supera aprovação

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que a desaprovação do governo do presidente Lula (PT) entre as mulheres é maior do que a aprovação pela primeira vez desde fevereiro de 2024.

O que diz a pesquisa

Desaprovação cresceu seis pontos entre o público feminino, e ultrapassou aprovação pela primeira vez. Em março, 53% das mulheres desaprovavam o trabalho do presidente, enquanto 43% aprovavam.

Aprovação do governo Lula entre mulheres:

Desaprova: 53% (era 47% em janeiro)

53% (era 47% em janeiro) Aprova: 43% (era 49%)

43% (era 49%) Não sabe/não respondeu: 4% (era 4%)

Na última rodada, aprovação e desaprovação estavam empatadas dentro da margem de erro da segmentação por sexo, de três pontos percentuais para mais ou para menos. Em janeiro, 47% das mulheres desaprovavam o governo, enquanto 49% aprovavam.

Entre os homens, desaprovação já é maior que aprovação desde janeiro deste ano —desde outubro de 2024, a desaprovação é numericamente maior, mas empatava com a aprovação dentro da margem de erro. Nesta rodada, a desaprovação cresceu sete pontos e chegou a 59% em março, enquanto a aprovação caiu seis pontos e foi a 39%.

Aprovação do governo Lula entre homens:

Desaprova: 59% (era 52% em janeiro)

59% (era 52% em janeiro) Aprova: 39% (era 45%)

39% (era 45%) Não sabe/não respondeu: 2% (era 3%)

No público geral, desaprovação do governo Lula subiu sete pontos e chegou a 56%. É a quinta alta consecutiva, desde julho de 2024. Já a aprovação caiu seis pontos e foi a 41%.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas pessoalmente entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro da pesquisa geral é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e na segmentação entre homens e mulheres, de 3 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.