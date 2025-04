Minério de ferro sobe com demanda resiliente da China superando preocupação com tarifas dos EUA

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro avançaram nesta quarta-feira, sustentados pela demanda sazonal resiliente pelo principal ingrediente da fabricação de aço, o que compensou as preocupações com a guerra comercial antes do anúncio iminente de tarifas pelos EUA.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,09%, a 791,5 iuanes (US$108,87) a tonelada.

O minério de ferro de maio de referência na Bolsa de Cingapura caiu 0,14%, para US$102,75 a tonelada.

A produção de aço está aumentando, superando os níveis do ano passado, disse a corretora Galaxy Futures.

A produção das siderúrgicas chinesas de alto-forno aumentou pela quinta semana consecutiva em 27 de março, impulsionada por uma nova recuperação na demanda de aço por parte dos usuários finais e por margens positivas para as usinas, disse a consultoria Mysteel.

Considerando o PMI da indústria manufatureira em março, a demanda por aço industrial continuará alta em abril, disse a corretora Hexun Futures.

A atividade fabril da China expandiu-se no ritmo mais rápido em quatro meses em março, impulsionada por demanda mais forte e por pedidos de exportação robustos, o que melhorou o sentimento do mercado.

Os estoques totais de minério de ferro nos portos da China caíram 0,65% em relação à semana anterior, para 137,6 milhões de toneladas em 28 de março, segundo dados da Steelhome.

O presidente dos EUA, Donald Trump, irá anunciar a imposição de novas tarifas nesta quarta-feira, confirmou a Casa Branca na terça-feira, sem fornecer detalhes sobre o tamanho e o escopo das barreiras comerciais.

O anúncio está programado para 17h (horário de Brasília).

Do lado da oferta, o volume total de minério de ferro despachado para destinos globais a partir da Austrália e do Brasil aumentou 5,3% na semana, para 26,5 milhões de toneladas em 30 de março, informou a Mysteel.

(Reportagem de Michele Pek)