Com brinquedo e antirruído: estação de trem em SP terá sala para autistas

A estação Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, inaugurou hoje uma sala para receber passageiros com TEA (Transtorno do Espectro Autista), pessoas neurodivergentes ou com especificidades sensoriais. Cerca de 105 mil pessoas frequentam a estação diariamente.

O que aconteceu

Sala sensorial pretende oferecer um ambiente tranquilo a quem precisa se distanciar do excesso de estímulos (como o som, luz e movimentação) na estação. O local também pode ajudar passageiros com crises de ansiedades, crise de pânico, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), ou quem está com algum quadro de nervosismo e deseja se afastar do fluxo de pessoas para se acalmar.

Área está localizada no mezanino superior da estação, perto da SSO (Sala de Supervisão Operacional). Ela ficará aberta ao público durante todo o período de funcionamento da estação e está disponível a qualquer passageiro, de qualquer idade, sem necessidade de comprovação de qualquer diagnóstico. A ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha, disse ao UOL que a estação Pinheiros foi escolhida para receber a iniciativa por ter interligação entre a linha 9-Esmeralda de trens da CPTM e a linha 4-Amarela do metrô, da ViaQuatro.

Local conta com isolamento acústico para redução de barulhos externos. Também tem tatames em EVA no chão e nas paredes, envelopados em tons claros para, segundo a empresa, "estimular o sentimento de calma e de maior equilíbrio". Também haverá brinquedos para crianças no espaço, como um balanço no formato de trem, uma máquina de abraço, pufes e sofás.