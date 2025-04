Rui Costa diz que R$2 bi em empréstimos consignados privados já foram concedidos

Por Marcela Ayres

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que já foram assinados o equivalente a R$2 bilhões em empréstimos consignados privados desde o lançamento do programa do governo federal que amplia para trabalhadores da iniciativa privada os financiamentos com desconto em folha de pagamento.

Em entrevista a um pool de rádios do extremo sul da Bahia, Costa afirmou ainda que o objetivo do programa é aumentar a renda do trabalhador ao reduzir seu endividamento, já que o empréstimo consignado seria contraído para trocar um outro empréstimo com um juro mais caro.

"É esse o objetivo, melhorar a renda do trabalhador, diminuindo seu endividamento, diminuindo a prestação que ele paga por um empréstimo. Nesses poucos dias nós já assinamos R$2 bilhões em novos empréstimos", disse o ministro.

A medida, no entanto, gerou temores entre agentes do mercado financeiro que entendem que ela entra em choque com a política monetária adotada pelo Banco Central, que tem elevado a taxa básica de juros para na tentativa de conter a inflação.

Em 12 meses, a inflação medida pelo IPCA está atualmente acima do teto da meta, que é de 3% ao ano com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.