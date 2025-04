Criação de vagas no setor privado dos EUA acelera em março

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos acelerou em março, mostrou o Relatório Nacional de Emprego da ADP nesta quarta-feira.

Foram abertos 155.000 empregos no setor privado no mês passado, depois de 84.000 em fevereiro em dado revisado para cima. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 115.000 vagas, depois de 77.000 relatadas anteriormente em fevereiro.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes do relatório de emprego mais abrangente referente a março do Departamento do Trabalho. Não há correlação entre o relatório de emprego da ADP e do governo.

O mercado de trabalho continua a desacelerar de forma constante, embora economistas alertem que a série de anúncios de tarifas do presidente Donald Trump desde que retornou à Casa Branca em janeiro pode corroer significativamente a demanda por mão de obra.

Trump prometeu anunciar tarifas globais recíprocas nesta quarta-feira, que ele apelidou de "Dia da Libertação". Ele vê as tarifas como uma ferramenta para aumentar a receita para compensar seus cortes de impostos prometidos e para reavivar uma base industrial dos EUA em declínio há muito tempo.

Mas as empresas e as famílias não estão convencidas. A confiança das empresas e dos consumidores caiu, o que pode levar a uma redução nos investimentos e nos gastos dos consumidores. Também há pressão decorrente dos cortes profundos nos gastos do governo, que até agora resultaram na demissão de milhares de funcionários federais.

Economistas agora veem maiores chances de uma recessão nos próximos 12 meses do que viam em fevereiro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)