China realiza exercícios de fogo real no Mar da China Oriental

Por Joe Cash e Yimou Lee e Ben Blanchard

PEQUIM/TAIPÉ (Reuters) - As Forças Armadas da China realizaram exercícios de longo alcance com fogo real no Mar da China Oriental na quarta-feira, em uma escalada de exercícios em torno de Taiwan, dizendo que estavam praticando ataques de precisão em instalações portuárias e de energia, mas Taiwan disse que nenhum ocorreu nas proximidades.

Os exercícios seguem um aumento da retórica chinesa contra o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, que a China chamou de "parasita" na terça-feira, e vêm na esteira da visita do secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, à Ásia, durante a qual ele criticou repetidamente Pequim.

A China, que considera Taiwan como seu próprio território, chama repetidamente Lai de "separatista". Lai, que venceu as eleições e assumiu o cargo no ano passado, rejeita as reivindicações de soberania de Pequim e afirma que somente o povo de Taiwan pode decidir seu futuro.

O Comando do Teatro Oriental da China disse que, na quarta-feira, como parte do exercício Strait Thunder-2025A, suas forças terrestres realizaram exercícios de longo alcance com fogo real nas águas do Mar da China Oriental, embora não tenha informado o local exato.

"Os exercícios envolvem ataques de precisão em alvos simulados de portos importantes e instalações de energia, e alcançaram os efeitos desejados", declarou, sem entrar em detalhes.

A Administração de Segurança Marítima da China anunciou na terça-feira uma zona fechada para navegação devido a exercícios militares até a noite de quinta-feira em uma área ao norte da província oriental de Zhejiang, a mais de 500 km de Taiwan.

Um oficial sênior da defesa de Taiwan disse à Reuters que isso estava fora de sua "zona de resposta", e o Ministério da Defesa de Taiwan declarou que não havia detectado nenhum exercício de fogo real ao redor da própria ilha.

As Forças Armadas da China publicaram um vídeo que, segundo elas, era dos exercícios de fogo real que mostravam foguetes, em vez de mísseis balísticos, sendo lançados e atingindo alvos em terra, e uma animação de explosões sobre as cidades taiwanesas, incluindo Tainan, Hualien e Taichung, todas elas abrigando bases militares e portos.

Taiwan criticou a China pela realização dos exercícios.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que tinha detectado na quarta-feira 36 aeronaves militares chinesas, contra 76 no dia anterior, acrescentando que Taiwan ativou seu próprio "exercício de resposta rápida" pelo segundo dia, dizendo que era necessário para aumentar o nível de alerta no caso de um movimento chinês repentino.

A recente pressão da China contra Taiwan também incluiu um apelo, na semana passada, para que as pessoas enviassem relatórios por email sobre atividades separatistas.

Chiu Chui-cheng, chefe do ministro do Conselho de Assuntos da China Continental de Taiwan, disse que, dado o risco crescente de visitar a China, as pessoas devem considerar cuidadosamente se precisam ir, inclusive para Hong Kong e Macau.