Exército israelense diz que atacou combatentes do Hamas em edifício da ONU em Gaza

O Exército israelense atacou, nesta quarta-feira (2), combatentes do Hamas em um edifício da ONU no campo de refugiados de Jabaliya, ao norte de Gaza, e a agência de Defesa Civil do território informou que a operação deixou 19 mortos.

As Forças Armadas afirmaram em um comunicado que atacaram os combatentes do movimento islamista palestino "dentro de um centro de comando e controle usado para coordenar atividades terroristas". Também confirmou à AFP que o edifício abrigava uma clínica das Nações Unidas.

