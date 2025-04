Produção industrial do Brasil frustra expectativas e recua em fevereiro

Por Camila Moreira e Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - A indústria brasileira frustrou as expectativas e teve queda de produção em fevereiro, chegando ao quinto mês seguido sem crescimento, em um cenário de juros em níveis restritivos para a atividade e desafios externos.

A produção industrial teve em fevereiro recuo de 0,1% na comparação com o mês anterior, apresentando avanço de 1,5% ante o mesmo mês do ano anterior, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A queda se dá após estagnação da atividade em janeiro e três meses consecutivos de retração no final do ano passado. Com esses resultados, a indústria está 15,7% abaixo do ponto mais alto da série histórica, obtido em maio de 2011, de acordo com o IBGE.

Os dados de fevereiro ficaram bem aquém das expectativas em pesquisa da Reuters de ganhos de 0,4% na comparação mensal e de 2,1% na base anual.

"Esse menor dinamismo da indústria configura uma mudança de trajetória da indústria brasileira. Essa queda por cinco meses deixa muito claro que a indústria perde intensidade e ritmo", destacou André Macedo, gerente da pesquisa no IBGE.

O setor industrial deve perder força em 2025 em sintonia com a desaceleração gradual esperada da economia brasileira, de acordo com economistas. Isso em um cenário restritivo com juros elevados por período prolongado, além de taxa de câmbio e inflação elevadas.

O Banco Central seguiu no mês passado o ritmo já previsto de aperto nos juros e elevou a Selic em 1 ponto percentual, a 14,25% ao ano, e indicou um ajuste de menor magnitude para a reunião de maio.

Estão também no radar os planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve anunciar nesta quarta-feira "tarifas recíprocas" direcionadas a países que cobram impostos sobre produtos norte-americanos. Essa medida virá depois que ele impôs novas taxas de importação sobre produtos do México, China e Canadá, bem como sobre produtos como aço e automóveis.

"(A tarifação de Trump) pode ter reflexo e impacto sobre a produção brasileira. Quanto vai ser esse impacto sobre a indústria, produção e câmbio não sabemos, mas é claro que pode trazer consequências negativas para o setor industrial brasileiro", disse Macedo.

TAXAS NEGATIVAS

Os dados da pesquisa sobre a indústria mostraram que em fevereiro houve disseminação de taxas negativas entre as atividades.

"Essa perda de dinamismo da indústria tem relação com a redução dos níveis de confiança das famílias e dos empresários, explicada, em grande parte, pelo aperto na política monetária, a depreciação cambial (pressionando os custos de produção) e a alta da inflação (especialmente a de alimentos, o que impacta na renda disponível das famílias)", completou Macedo.

Na comparação com janeiro, as principais influências negativas foram exercidas por produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-12,3%), máquinas e equipamentos (-2,7%), produtos de madeira (-8,6%), produtos diversos (-5,9%), veículos automotores, reboques e carrocerias (-0,7%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-1,4%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-1,5%) e móveis (-2,1%).

Entre as categorias econômicas, a fabricação de Bens de Consumo recuou 1,3%, sendo que somente a de Bens de Consumo Duráveis apresentou queda de 3,2%. Os Bens de Consumo Semi e não Duráveis caíram 0,8%.

Por outro lado, as indústrias de Bens de Capital e de Bens Intermediários apresentaram aumentos de 0,8% cada na produção.