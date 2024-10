Após Datena declarar voto em Boulos, PSDB reafirma apoio a Nunes em SP

O PSDB divulgou uma nota nesta segunda-feira (14) reafirmando apoio à reeleição de Ricardo Nunes (MDB) na disputa do segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo.

O que aconteceu

Nota foi divulgada depois que Datena (PSDB) declarou voto em Boulos. O apresentador, quinto colocado no primeiro turno da eleição paulistana, divulgou um vídeo de apoio ao candidato do PSOL no fim de semana. "Contra a infiltração do crime organizado em São Paulo, contra infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio Boulos. Eu voto no Boulos para parar essa criminalidade que torna a cidade, o estado e o país reféns do narcotráfico. Vote com ele, vote contra o crime", afirmou.

O partido já havia declarado apoio a Nunes no dia 6 de outubro, após o encerramento do primeiro turno. "Contra o lulopetismo", declarou a legenda, em nota, ao justificar o apoio ao emedebista na ocasião.

"Adversário de Nunes é um representante do lulopetismo, do extremo e da radicalização que sempre combatemos", diz o partido na nota de hoje. "Por coerência histórica, o PSDB não poderia deixar de indicar neste segundo turno a candidatura do prefeito Ricardo Nunes", acrescenta o comunicado assinado por Marconi Perillo, presidente nacional da legenda, Paulo Serra, prefeito de Santo André e presidente estadual do PSDB-SP, e Aécio Neves, deputado e presidente do Instituto Teotônio Vilela, entidade criada pelos tucanos para formar novos políticos.