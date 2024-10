Nunes e Boulos confirmam presença em debates no 2º turno; veja datas

Candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) confirmaram presença em ao menos três debates na reta final das eleições

O que aconteceu

Nunes e Boulos participarão hoje do primeiro debate do segundo turno, organizado pela Band. O encontro ocorre a partir das 22h30 e será transmitido pela emissora. Em um dos blocos, os candidatos terão de administrar 12 minutos da forma que acharem melhor.

Os adversários têm discordado em relação ao número de debates. Boulos afirma que Nunes foge dos encontros por temer mal desempenho e sugere que o rival esconde respostas. Já o emedebista diz que os confrontos tomam tempo demais e defendeu a realização de menos embates — no primeiro turno, foram 11 encontros.

Na quinta-feira (17) UOL, Folha e RedeTV! organizam debate entre os candidatos, que já confirmaram presença. O encontro terá início às 10h20 e acontecerá nos estúdios da Rede TV! em Osasco. A organização discute outros detalhes com as campanhas dos políticos, que já confirmaram presença.

Previsto para sexta-feira (18), debate do SBT não foi confirmado ainda pela emissora. Procurada pelo UOL na última sexta (11), a assessoria de imprensa não respondeu se encontro acontecerá — se for confirmado, deverá começar às 11h30.

TV Record e Estadão também tem previsão de promover em parceria debate, no sábado (19). O encontro está marcado para as 21h. A campanha de Boulos confirmou ao UOL que ele vai ao encontro. Já a equipe de Nunes disse que tem uma reunião nesta segunda-feira (14) para decidir se o prefeito vai.

TV Globo encerra o ciclo de debates na sexta-feira (25), às vésperas do segundo turno. As campanhas confirmaram presença de Nunes e Boulos no encontro da emissora, que tradicionalmente é o último antes da votação. O confronto é visto de forma estratégica por aliados pela visibilidade da emissora e a proximidade com o pleito.

Campanhas prometem nível mais alto

A estratégia de Nunes é divulgar o que fez na prefeitura durante sua gestão. Em debates passados, o candidato à reeleição apostou em bandeiras como o fim da fila para creches e a tarifa zero dos ônibus aos domingos para se promover aos eleitores. O previsto é que ele se mantenha nessa linha e só parta para o ataque caso o adversário faça acusações, dizem aliados.

Interlocutores de Boulos afirmam que a tônica de seu discurso será a "mudança" versus a "continuidade". O candidato tem dito que 70% dos eleitores de São Paulo votaram pela mudança do comando da prefeitura e que hoje sua candidatura representa isso. Acenos aos eleitores de Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB) também devem ser feitos.

Cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Marçal marcou o 1º turno. Durante o debate da TV Cultura, em 15 de setembro, o tucano deu uma cadeirada no empresário, que havia dito que o apresentador "não era homem" e o chamou de "arregão". Devido ao episódio, Marçal processou Datena e pede R$ 100 mil. As regras dos debates foram endurecidas a cada encontro entre os candidatos no primeiro turno.

Em outro debate, assessor de Marçal socou marqueteiro de Nunes. Cinegrafista do candidato do PRTB, Nahuel Medina deu um soco em Duda Lima no fim do encontro promovido pelo Flow em 23 de setembto. Após a situação, Medina foi levado para a delegacia e Lima, para o hospital .