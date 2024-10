Vale conclui descaracterização de barragem em MG

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale anunciou nesta sexta-feira a conclusão da descaracterização do Dique 1A, do Sistema Conceição, localizado em Itabira (MG).

O anúncio marca a conclusão de 53% do programa de eliminação de barragens a montante da Vale, segundo o comunicado ao mercado da mineradora. O programa foi lançado pela empresa após os rompimentos de barragens em Mariana e Brumadinho em 2015 e 2019 que deixaram cerca de 300 mortos em Minas Gerais.

"A partir de agora, a descaracterização passará pelo processo de avaliação e validação dos órgãos competentes", afirmou a Vale sobre o Dique 1A. "As ações previstas no plano de recuperação ambiental da área estão em andamento."

No final de setembro, a Vale anunciou a conclusão da descaracterização do Dique 1B do Sistema Conceição, foi a 15ª estrutura a montante "eliminada" de um total de 30.

