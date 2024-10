Muro desaba em Cotia durante chuva e deixa duas pessoas em estado grave

Um muro desabou em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, na noite desta sexta-feira (11), e deixou duas pessoas gravemente feridas. O acidente aconteceu em meio ao temporal que atinge regiões do estado.

O que aconteceu

A queda do muro, registrada no Jardim Josemar, também deixou uma terceira pessoa ferida, mas apenas com escoriações, informou a Defesa Civil de SP. Segundo o Corpo de Bombeiros, há possibilidade de outras vítimas.

Cotia está entre os municípios com alerta de perigo para tempestade do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O alerta é válido entre esta sexta (11) e 12h de sábado (12).

O órgão diz que há risco de chuva entre 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Há também chance de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Municípios do Sudeste voltam a registrar chuva após um longo período de calor e tempo seco, segundo a Climatempo. A combinação entre baixa pressão atmosférica e frente fria começou a atuar na quarta-feira (9) e deve continuar influenciando no clima nos próximos dias.

Apagão na capital

A cidade de São Paulo está sofrendo com queda de energia em várias regiões, como no centro e nas zonas oeste e sul, após forte chuva atingir a capital paulista nesta sexta. Em Bauru, no interior, três pessoas e um cachorro morreram após a queda de um muro.

Enel, distribuidora de energia da cidade, diz que acionou plano de emergência após parte da sua área concessão ser atingida por chuvas e fortes ventos no início da noite. A concessionária informou que também reforçou as suas equipes de campo para reconstruir "trechos de redes danificados".

Relatos de chuva e ventania forte também ocorreram no festival de música Tomorrowland, que ocorre em Itu (SP). Barracas teriam sido reviradas, e pessoas relatam ter ficado assustadas com a situação. O festival está sendo realizado no interior do estado entre esta sexta e domingo (13).