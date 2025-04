Ibovespa recua na abertura com nova resposta de China a tarifas de Trump

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta quarta-feira, em meio a um movimento de aversão a risco no exterior, após nova escalada na guerra comercial desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada.

A China anunciou que irá impor tarifas de 84% para produtos norte-americanos a partir de quinta-feira, acima dos 34% anunciados anteriormente. A União Europeia também prepara suas próprias medidas retaliatórias para o final do dia.

As tarifas "recíprocas" de Trump sobre dezenas de países entraram em vigor nesta quarta-feira, incluindo uma alíquota de 104% sobre produtos chineses.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,4%, a 123.437,56 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, perdia 0,55%.

(Por Paula Arend Laier)