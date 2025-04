Silveira pede ao STF para trabalhar e diz que prisão 'não ressocializa'

O ex-deputado federal Daniel Silveira pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) autorização para trabalhar e estudar fora da prisão.

O que aconteceu

Defesa do ex-deputado enviou ofício ao STF criticando as condições do sistema prisional brasileiro. "O falido sistema carcerário, abarrotado de presos, não contribui em nada para a ressocialização do apenado". A petição é assinada pelos advogados Michael Pinheiro, Paulo César de Faria, Paola Daniel e Sebastião da Silva.

Ele solicitou "uma oportunidade" de trabalho remunerado e de estudo em uma unidade de ensino superior. Segundo a defesa dele, a possibilidade está "intimamente ligada ao objetivo do Estado na tentativa de ressocialização".

Advogados afirmaram em petição que Silveira precisa trabalhar para sustentar filhas, mulher e mãe. Ele foi preso em flagrante em Petrópolis (RJ), em 16 de fevereiro de 2021, após a publicação de um vídeo no qual fazia críticas aos ministros do STF e defendia o AI-5 (Ato Institucional nº 5), um dos atos mais autoritários da ditadura militar.

Em 2022, o ex-deputado foi condenado a oito anos e nove meses de prisão. O crime cometido foi o de ameaça ao Estado democrático de Direito. Em março deste ano, ministros do STF formaram maioria contra sua liberdade condicional. Ele também perdeu o mandato e teve seus direitos políticos suspensos.

Os advogados de Silveira afirmam que ele tem proposta de emprego e está matriculado em curso superior e estágio remunerado. O pedido é para que ele deixe a colônia agrícola onde está preso no regime semiaberto, em Magé (RJ), às 5h30 para chegar à faculdade às 12h. Depois, no intervalo das 13h às 21h, ele trabalharia no setor administrativo de uma academia. O retorno ao sistema prisional ocorreria às 22h30.

Advogados afirmam que "Silveira não é um criminoso de alta periculosidade". Para eles, o ex-deputado "cometeu o pecado de falar demais no calor da emoção". Caso o STF não conceda permissão para trabalho e estudo juntos, a defesa pede que seja autorizado somente o trabalho remunerado para "sustento da família".

Lei garante que presos do regime semiaberto exerçam atividade de trabalho e estudo para obter remição da pena. Segundo o artigo 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e que usufrui de liberdade condicional poderá "remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova".

Prisões após descumprir medidas

Silveira recebeu perdão da pena por Bolsonaro ainda em 2022. O ex-presidente concedeu a graça constitucional ao ex-parlamentar por meio de um decreto. Em declaração transmitida nas redes sociais, Bolsonaro argumentou que a liberdade de expressão é "pilar essencial da sociedade", apesar do crime cometido pelo aliado.

Em fevereiro de 2023, Silveira foi preso novamente por ordem do Supremo. Ele havia descumprido determinação de uso de tornozeleira eletrônica, além de ter se comunicado com outros investigados.

Em maio do ano passado, o STF anulou o perdão da pena concedido por Bolsonaro. Com isso, Silveira começou a cumprir oficialmente a pena imposta pelo tribunal. O tempo que ficou detido em outras ocasiões contou para o cumprimento dela.

Em 20 de dezembro, Moraes concedeu liberdade condicional ao ex-deputado. Mas Silveira foi preso no Rio de Janeiro quatro dias depois, pela Polícia Federal, por descumprir o horário de recolhimento, uma das regras da condicional. A defesa afirmou que ele foi a um hospital na madrugada do dia 22. Moraes, porém, disse que não houve pedido judicial para a ida ao local.