Presidente do Fed de Minneapolis diz que nem aumento ou corte de juros estão fora de cogitação

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta quarta-feira que as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos na semana passada ameaçam desancorar as expectativas de inflação, mesmo que também impactem o crescimento, deixando a porta aberta a uma mudança na taxa de juros seja para cima ou para baixo, com um aumento do obstáculo para qualquer movimento.

"Dada a importância primordial de manter as expectativas de inflação de longo prazo ancoradas e o provável aumento da inflação de curto prazo decorrente das tarifas, a barreira para o corte dos juros, mesmo diante de uma economia enfraquecida e do possível aumento do desemprego, está mais alta", disse Kashkari em um ensaio divulgado pelo banco.

"Por outro lado, dado que a demanda por capital de investimento provavelmente será menor... a política monetária está ficando um pouco mais apertada por si só, reduzindo a necessidade imediata de elevar os juros para manter as expectativas de inflação de longo prazo ancoradas."

Essas forças, segundo ele, deixam o Fed em uma situação de espera por enquanto.

"O obstáculo para alterar a taxa de juros de uma forma ou de outra aumentou devido às tarifas", disse ele. "Como as últimas semanas nos lembraram, nada é certo e nenhuma resposta de política monetária, para cima ou para baixo, deve estar completamente fora de cogitação."

A decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, na semana passada, de impor tarifas rígidas e abrangentes sobre os parceiros comerciais desencadeou uma escalada das tensões comerciais e perdas nos mercados de ações devido a preocupações com uma desaceleração econômica.

Nesta quarta-feira, a China anunciou que imporá uma tarifa de 84% sobre os produtos dos EUA, depois que Trump elevou as taxas dos EUA sobre a China para 104%.

Com as tarifas muito mais altas e mais amplas do que o esperado, disse Kashkari, o impacto sobre a economia e a confiança também será maior e levará a preços mais altos, menos investimentos e menos produção econômica.

Ao mesmo tempo, com a recente alta da inflação, o risco de que as expectativas de inflação possam aumentar e levar a uma alta persistente dos preços subiu consideravelmente, disse ele.

O Fed tem mantido sua taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50% desde dezembro, e as autoridades têm dito que não têm pressa em ajustar os juros.

Os comentários de Kashkari são os mais diretos até o momento, mas são particularmente notáveis pelo fato de levantarem explicitamente a possibilidade de um aumento nos juros.

Os mercados têm apostado fortemente que a resposta do Fed às tarifas será uma série de cortes de juros a partir do próximo mês.

(Por Ann Saphir)