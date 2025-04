Turbulência tarifária deixa investidores sem ter muito para onde ir

Por Amanda Cooper e Yoruk Bahceli

LONDRES (Reuters) - Os investidores estão se desfazendo dos ativos dos Estados Unidos que normalmente preferem em tempos de turbulência, já que o medo do impacto econômico das tarifas recíprocas do presidente dos EUA, Donald Trump, abala a confiança em ativos vistos como portos seguros tradicionais.

O dólar e os títulos do Tesouro dos EUA sofreram uma queda com a entrada em vigor das tarifas de Trump, mais uma taxa de 104% sobre a China, enquanto a China rapidamente retaliou. Em contrapartida, os ativos "portos seguros" favoritos, como o ouro e o franco suíço, continuam a atrair dinheiro.

O rápido aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA preocupou os investidores, que temem que isso possa ser uma venda forçada para cobrir as perdas do portfólio e uma corrida por dinheiro, reavivando as lembranças da turbulência do mercado da Covid-19.

Aqui está uma visão geral de como os ativos tradicionalmente considerados portos seguros têm se saído até agora durante a turbulência tarifária:

1/ DÓLAR FICA EM SEGUNDO PLANO

O dólar foi o primeiro a perder seu brilho depois que Trump anunciou as tarifas, quando caiu junto com os mercados de ações. Esse foi um movimento incomum que levantou questões sobre a posição global da moeda dos EUA, muitas vezes apelidada de "Rei Dólar" por sua força e domínio nos mercados monetários globais.

O dólar caiu mais de 5% este ano em relação a uma cesta de outras moedas, depois de registrar seu início de ano mais fraco desde 2016, mostram os dados da LSEG.

O fato de o dólar não ter se beneficiado do aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA aumentou as preocupações dos investidores porque, até o momento, os retornos mais altos dos títulos do Tesouro em relação a outros mercados de títulos haviam impulsionado o apelo do dólar.

"O fato de o dólar não receber apoio dos rendimentos (mais altos) sugere que o dólar não é uma moeda porto seguro", disse Michael Metcalfe, chefe de estratégia macro da State Street Global Markets.

2/ FUGA DOS TÍTULOS

Inicialmente, os investidores correram para os títulos públicos devido ao aumento dos riscos de recessão, mas isso mudou rapidamente.

Depois de cair 26 pontos-base na semana passada, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos subiram mais de 40 pontos-base até o momento nesta semana. Os títulos de prazos mais longos são os mais atingidos, com os rendimentos de 30 anos subindo quase 50 pontos-base, o que representa o maior salto semanal desde o início da década de 1980. Os rendimentos dos títulos aumentam quando os preços caem.

Um índice de volatilidade do Tesouro subiu para seu maior valor desde o final de 2023.

Os rendimentos subiram mesmo quando os operadores precificam cortes mais rápidos nas taxas de juros dos EUA decididas pelo Federal Reserve, o que sugere um dumping deliberado dos títulos do Tesouro, em vez de uma venda motivada por mudanças nas expectativas econômicas. Isso se reflete em uma diferença cada vez maior entre os rendimentos do Tesouro e os swaps de taxas de juros, derivativos usados para hedge.

Michael Brown, estrategista sênior da Pepperstone, disse que isso aponta para uma real falta de desejo de manter os títulos do Tesouro.

"Resta saber se os agentes estão vendendo títulos do Tesouro para levantar dinheiro a fim de atender às suas necessidades de liquidez ou se isso é uma representação de como a confiança institucional nos EUA continuou a ser corroída."

Os investidores também acreditam que o desenrolar de uma estratégia de negociação de arbitragem de fundos de hedge amplamente utilizada entre dinheiro e posições em futuros de títulos do Tesouro, conhecida como negociação de base, está contribuindo para esses movimentos do mercado.

A dor do mercado de títulos está se espalhando. No Reino Unido, os rendimentos dos títulos de 30 anos subiram para o valor mais alto desde 1998, pressionando as finanças sobrecarregadas do país.

3/ ERA DO OURO

O ouro tem uma longa história como ativo porto seguro.

Ele tende a subir em uma crise financeira ou política. A crise energética da década de 1970, a recessão de 1980 nos EUA, a crise financeira global de 2008 e a pandemia de Covid-19 de 2020 provocaram um aumento no ouro.

Desta vez, o ouro atingiu o recorde histórico de mais de US$3.000 a onça, tendo quase dobrado nos últimos dois anos e meio. Ele foi pego pelas vendas do mercado mais amplo na semana passada, com os investidores correndo para levantar dinheiro para cobrir perdas em outros lugares.

Mas o ouro subiu mais de 2% nesta quarta-feira, ficando pouco abaixo de seu pico recorde de US$ 3.167.

Os bancos centrais e os investidores, que adquiriram ouro como uma proteção contra o aumento da inflação após a pandemia da Covid, continuaram comprando mesmo quando a inflação diminuiu. E com as políticas comerciais isolacionistas de Trump em andamento, mais investidores estão comprando ouro para proteger seu patrimônio.

4/ DE VOLTA À MODA

O iene do Japão costuma ser a maior moeda importante a se beneficiar dos fluxos de moedas vistas como portos seguros e, em geral, tem um bom desempenho quando as ações vacilam.

Nesta quarta-feira, o iene teve seu melhor dia em relação ao dólar desde setembro e subiu 7,5% até o momento neste ano, enquanto outro favorito dos portos seguros, o franco suíço, se fortaleceu na mesma proporção.

5/ AÇÕES DEFENSIVAS

As ações geralmente estão na linha de frente em recessões e crises financeiras. Os investidores realizam lucros, retirando seu dinheiro enquanto correm para um abrigo. Mas a maioria não consegue abandonar totalmente o mercado acionário, portanto, quando os problemas surgem, eles se acumulam em ações com lucros à prova de recessão, como fabricantes de medicamentos, serviços públicos e alimentos e bebidas.

Nos últimos 25 anos, as chamadas ações defensivas superaram de forma consistente o desempenho das ações cíclicas que estão mais intimamente ligadas à economia global, como as ações de tecnologia ou mineração.

Embora ainda não haja sinais de recessão, uma cesta de ações defensivas globais caiu menos desde a vitória de Trump nas eleições de novembro do que uma cesta de ações cíclicas, refletindo a cautela dos investidores.

(Reportagem de Yoruk Bahceli, Amanda Cooper e Dhara Ranasinghe)