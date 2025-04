Chefe militar da Ucrânia diz que nova ofensiva russa começou

KIEV (Reuters) - O chefe militar da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, disse em uma entrevista publicada nesta quarta-feira que a Rússia havia lançado uma nova ofensiva no nordeste do país, acrescentando que um grande aumento nos ataques já estava sendo observado.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, havia alertado anteriormente que a Rússia estava preparando uma ofensiva nas duas regiões de Kharkiv e Sumy.

"Posso dizer que o presidente está absolutamente certo e que essa ofensiva já começou", disse Syrskyi em uma entrevista à publicação ucraniana LB.

"Por vários dias, quase uma semana, temos observado quase o dobro do número de ataques inimigos em todas as direções principais (na linha de frente)", disse ele.

Moscou está perto de expulsar totalmente as forças ucranianas de seu ponto de apoio na região de Kursk, que elas mantêm desde agosto passado e que fica na fronteira com a região de Sumy.

Zelenskiy disse na segunda-feira que as forças ucranianas também estavam presentes na região russa adjacente de Belgorod.

A guerra, cujo primeiro ano foi marcado por rápidos ganhos territoriais russos seguidos de contra-ataques ucranianos, tornou-se, desde então, muito mais um impasse no campo de batalha, com Moscou obtendo ganhos relativamente pequenos ao atacar com onda após onda de esquadrões de infantaria.