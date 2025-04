Ansiosos, iranianos esperam que negociação nuclear possa diminuir risco de ataque dos EUA

Por Parisa Hafezi

DUBAI (Reuters) - Cansados de longos anos de sanções severas e preocupados com as ameaças de ação militar dos Estados Unidos, os iranianos reagiram à perspectiva de conversações neste fim de semana com expressões de esperança que impulsionaram seu mercado de ações e sua moeda depreciada.

As negociações em Omã devem abordar a longa disputa entre o Irã e o Ocidente sobre programa nuclear, embora as autoridades iranianas estejam céticas quanto ao progresso e o presidente dos EUA, Donald Trump, tenha ameaçado repetidamente bombardear o país se nenhum acordo for alcançado.

Muitas pessoas no Irã com quem a Reuters conversou por telefone permaneciam pessimistas em relação ao futuro. Mas mesmo a pequena chance de um acordo com um presidente imprevisível dos EUA, que muitas vezes se vangloriou de suas habilidades de negociação, deu a algumas pessoas um pouco de otimismo.

Trump anunciou as negociações na segunda-feira. Na quarta-feira, a moeda rial do Irã, que havia caído para uma baixa recorde de 1.050.000 por dólar e cujo valor frequentemente acompanha as mudanças geopolíticas do Irã, se fortaleceu ligeiramente para 999.000 por dólar.

A bolsa de valores de Teerã subiu 2,16% na terça-feira, seu melhor desempenho desde janeiro, à medida que os investidores mudaram de portos seguros em ouro e moeda estrangeira para ações domésticas. O mercado subia mais 1,1% no início das negociações de quarta-feira.

O Irã tem mantido relações tensas com as potências ocidentais e outros países importantes durante a maior parte das décadas desde a Revolução Islâmica de 1979, especialmente desde 2003, quando a disputa sobre seu programa de enriquecimento de urânio passou a ser o centro das atenções.

"Durante anos, sofremos com essa disputa. É hora de acabar com esse impasse. Queremos levar uma vida normal, sem hostilidades e, principalmente, sem pressão econômica", disse Amir Hamidian, funcionário público aposentado em Teerã.

"Não quero que meu país seja bombardeado... A vida já está muito cara. Meu poder de compra está diminuindo a cada dia", declarou o pai de três filhos, cujo salário mensal equivale a cerca de US$120.

Apesar de sua retórica dura, o establishment clerical da República Islâmica se sente compelido a concordar com as negociações devido ao medo de que a raiva em relação à deterioração da economia possa desencadear protestos, disseram quatro autoridades iranianas à Reuters em março.

Os economistas acreditam que o alívio das sanções poderia reduzir os custos de importação e aumentar os preços de exportação para as empresas iranianas, mas os investidores cautelosos estão mantendo as apostas de curto prazo em meio à dúvida sobre o resultado das negociações programadas para sábado.

ANSIEDADE

Muitos iranianos comuns, que têm visto repetidos esforços infrutíferos para resolver o impasse do governo com o Ocidente, expressaram pouca fé no resultado das discussões.

Minou, uma dona de casa de 32 anos e mãe de dois filhos na cidade central de Isfahan, estava pessimista.

"Não haverá acordo. Há uma enorme lacuna entre os lados. Trump vai nos bombardear. O que devemos fazer? Para onde devemos ir? Retirei todas as minhas economias do banco para ter dinheiro em casa se os EUA ou Israel atacarem o Irã", disse ela.

Trump sinalizou a renovação de sua abordagem de "pressão máxima" em relação a Teerã que durante seu primeiro mandato em 2017-21 ajudou a derrubar a economia do Irã com sanções sobre suas exportações de petróleo, embora o país também tenha encontrado maneiras de burlar o embargo.

O presidente Masoud Pezeshkian disse várias vezes que as sanções tornaram os problemas econômicos do Irã mais desafiadores do que durante a guerra Irã-Iraque na década de 1980.

"Estou muito preocupado. Já chega. Apenas cheguem a um acordo e acabem com nosso sofrimento", disse Mahsa, 22 anos, estudante universitária na cidade de Sari, no norte do país.