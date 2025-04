França reafirma oposição contra o tratado de livre comércio entre União Europeia e Mercosul

"A posição da França não mudou" em sua oposição ao tratado de livre comércio entre a UE e os países do Mercosul, apesar do aumento das tarifas alfandegárias americanas, anunciou na quarta-feira (9) a porta-voz do governo francês, Sophie Primas.

"Achamos que este acordo não é bom para a economia francesa e, em particular, para nossa economia agrícola", afirmou a ministra na saída da reunião do Conselho de Ministros, lembrando que a França está "trabalhando na soberania alimentar e agrícola da União Europeia".

A aceleração das discussões sobre o acordo com os países latino-americanos do Mercosul foi apresentada como uma forma de a União Europeia diversificar seus mercados comerciais, enquanto os Estados Unidos agora impõem um aumento de 20% a 25% nas tarifas alfandegárias sobre seus produtos.

"Não queremos desequilibrar os esforços que estamos fazendo na soberania alimentar", insistiu Sophie Primas sobre esse acordo comercial, que permitiria à UE exportar mais facilmente seus carros, máquinas e produtos farmacêuticos, mas permitiria que os países sul-americanos envolvidos escoassem para a Europa carne, açúcar, arroz, mel, soja, etc.

França quer bloquear acordo

A França tenta formar um grupo na União Europeia para frear esse acordo, que considera prejudicial à sua agricultura.

Sophie Primas também garantiu que o governo "ainda não é capaz de dizer exatamente qual será o impacto sobre o crescimento e, claro, muito menos o impacto sobre o emprego" da decisão de Donald Trump sobre as tarifas alfandegárias.

"Estamos fazendo um levantamento com os industriais, com os agricultores, com todas as filiações profissionais, para estimar o impacto, e também ajudá-los a encontrar novas alternativas de exportação fora dos Estados Unidos", detalhou, mencionando "cerca de 28.000 empresas" afetadas em diferentes graus na França.

(com AFP)