Pinguim em caixa esbarra em comando e derruba helicóptero na África do Sul

Um pinguim foi a causa da queda de um helicóptero que ocorreu no dia 19 de janeiro na África do Sul, conforme um relatório divulgado ontem pela autoridade de aviação do país.

O que aconteceu

Na aeronave estavam um piloto e três passageiros, que não se feriram. O helicóptero decolou do Aeródromo Chief Dawid Stuurman, na África do Sul, para uma ilha chamada Bird, que é um habitat importante para pinguins-africanos e atobás-do-cabo, em risco de extinção.

O objetivo do voo era levar um pesquisador para um levantamento na ilha. Após pousarem no local e realizarem as pesquisas, o especialista pediu ao piloto que levassem de volta com eles um dos pinguins.

Pinguim Imagem: South African Civil Aviation Authority

Animal foi colocado em uma caixa de papelão no colo de um passageiro no assento dianteiro esquerdo. O piloto informou ao comando uma avaliação de risco do voo de volta, mas omitiu a informação de que transportava o pinguim, apontou o relatório.

Caixa caiu do colo, deslizou no chão e atingiu a alavanca cíclica do piloto. O helicóptero perdeu o controle e entrou em queda a cerca de 15 metros do solo ainda na ilha. As quatro pessoas e o pinguim, no entanto, foram resgatados em segurança.

Não há informações se o piloto será responsabilizado pelo acidente. O documento enfatiza que houve desrespeito aos protocolos de segurança estabelecidos e aos procedimentos de segurança de aviação.