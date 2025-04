Bessent diz que Trump pode chegar a acordos tarifários com aliados dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira acreditar que o governo Trump pode chegar a acordos tarifários com os aliados dos EUA, mas a China continua sendo um caso isolado devido à sua retaliação.

Ele fez a afirmação no momento em que se prepara para liderar as negociações com mais de 70 países nas próximas semanas.

Bessent, falando em uma conferência da American Bankers Association em Washington, disse que assumirá um papel de liderança nas negociações sobre as tarifas do presidente Donald Trump.

Ele acrescentou que, apesar da turbulência no mercado financeiro, "em geral, as empresas com as quais conversei, as pessoas que vieram, os CEOs, que vieram ao Tesouro, me disseram que a economia é muito sólida".

(Reportagem de David Lawder)