Queda em títulos de emergentes mais arriscados aumenta preocupações com acesso ao mercado

Por Colleen Goko e Duncan Miriri

JOHANNESBURG/NAIROBI (Reuters) - A dívida internacional emitida por pequenas economias emergentes, geralmente vistas como mais arriscadas pelos investidores, sofreu outra queda acentuada nesta quarta-feira, levantando preocupações sobre a capacidade dos países de contrair empréstimos no futuro, conforme uma guerra comercial crescente atingiu os mercados dos EUA.

Os títulos do Tesouro dos EUA, alicerce do sistema financeiro global e referência para os títulos dos mercados emergentes, sofreram novas vendas quando as tarifas de 104% do presidente Donald Trump sobre a China entraram em vigor, e Pequim retaliou com tarifas de 84%.

Nos mercados emergentes, os títulos de prazo mais longo emitidos pelas chamadas economias fronteiriças sofreram algumas das maiores quedas. Os títulos de prazo mais longo do Paquistão denominados em dólares caíam cerca de 5 centavos, sendo negociados em torno do limite de 70 centavos em que a dívida é vista como em dificuldades, mostraram dados da Tradeweb.

A dívida de prazo mais longo emitida pelo Sri Lanka e pela Nigéria caiu de 3,5 a 4,5 centavos, enquanto os títulos do Egito caíram cerca de 2,5 centavos - embora as negociações tenham sido escassas, de acordo com os participantes do mercado.

A dívida dos mercados fronteiriços sofreu fortes quedas desde que Trump anunciou tarifas abrangentes na última quarta-feira, com muitos títulos da classe de ativos perdendo 10 centavos ou mais na última semana.

A mais recente derrocada está aumentando drasticamente o custo dos empréstimos para essas economias, com os rendimentos de muitos desses títulos chegando a dois dígitos, um nível normalmente visto como inaceitável para acessar os mercados de capitais internacionais.

O Next Generation Emerging Markets Index (NEXGEM) do JPMorgan, que capta títulos em moeda forte dos mercados fronteiriços, mostrou que os rendimentos subiram para 9,6%, impulsionados por um aumento acentuado nos subíndices regionais da Ásia e da África, ambos na casa dos dois dígitos, de acordo com os participantes do mercado.

"Há algumas preocupações no mercado de que as fronteiras terão mais dificuldade no futuro para obter financiamento externo devido aos desdobramentos do mercado externo e à possível perda persistente do apetite pelo risco", disse Gergely Urmossy, estrategista sênior de mercados de fronteira do Societe Generale.

Isso pode levar a uma maior fraqueza da moeda nessas economias no médio prazo e reduzir o espaço para que os bancos centrais reduzam as taxas de juros para sustentar suas economias, acrescentou.

Muitos governos de mercados periféricos, especialmente os soberanos africanos, só recentemente voltaram aos mercados de eurobônus.

Eles perderam o acesso por cerca de dois anos, quando as consequências da Covid-19 e a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia elevaram drasticamente a inflação e alimentaram um ciclo de aumento das taxas de juros globais que prejudicou esses governos e ajudou a levar Gana e Zâmbia à inadimplência.

"Isso não é um bom presságio", disse Thalia Petousis, gerente de portfólio da Allan Gray, acrescentando que a maioria das nações africanas estava relativamente isolada do impacto direto das tarifas dos EUA, dada a pequena parcela de suas exportações destinadas à maior economia do mundo.

Entretanto, "o impacto negativo por meio do custo de financiamento e do acesso ao financiamento de investidores estrangeiros é uma questão não trivial para o continente", disse Petousis.

Razia Khan, chefe de pesquisa para a África e o Oriente Médio do Standard Chartered, disse que o último conjunto de tarifas alimentou mais preocupações sobre o crescimento global.

"Os mercados de fronteira, especialmente na extremidade inferior do espectro de classificações, são vistos como mais vulneráveis quando o sentimento de risco se apodera dos mercados", disse ela.