S&P 500 e Nasdaq sobem com foco em dados de inflação e balanços do terceiro trimestre

Por Lisa Pauline Mattackal e Pranav Kashyap

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq subiam nesta terça-feira, com os investidores voltando suas atenções para a temporada de balanços do terceiro trimestre e para dados de inflação nos Estados Unidos, em busca de pistas sobre as futuras decisões do Federal Reserve sobre a taxa de juros.

O Dow Jones caía 0,04%, a 41.938,75 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,54%, a 5.726,58 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,84%, a 18.075,00 pontos.

Todos os três principais índices haviam caído cerca de 1% na segunda-feira, pressionados pelo aumento dos rendimentos dos Treasuries, pela escalada das tensões no Oriente Médio e por uma reavaliação das expectativas para os juros nos EUA.

"Vimos uma forte liquidação ontem, portanto, não é anormal ver uma ligeira recuperação, especialmente porque há um vácuo de dados novos hoje", disse Fiona Cincotta, analista de mercado sênior do City Index.

O rendimento do Treasury de dois anos recuava ligeiramente em relação às máximas de segunda-feira, mas a taxa da nota de referência de 10 anos permanecia acima de 4%, já que dados econômicos fortes da semana passada levaram os investidores a reduzir suas apostas em cortes nos juros.

Os operadores precificavam uma chance de quase 86,7% de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Fed em sua reunião de novembro, de acordo com o FedWatch da CME.

"Vemos uma alta nos rendimentos dos Treasuries no curtíssimo prazo, o que pode pressionar as ações, já que elas estão sendo negociadas com avaliações tão altas", disse Cameron Dawson, diretor de investimentos da NewEdge Wealth.

O índice de volatilidade da CBOE, o "medidor de medo" de Wall Street, recuava em relação às máximas de segunda-feira, mas ainda estava sendo negociado em torno de 22, pico em um mês.

Os mercados monitorarão de perto os dados do índice de preços ao consumidor, que serão divulgados na quinta-feira, para obter mais pistas sobre a trajetória da taxa de juros.