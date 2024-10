Empresas dos EUA pausam operações na Flórida antes de chegada do furacão Milton

Por Shivansh Tiwary e Abhinav Parmar

(Reuters) - Companhias Aéreas, empresas de energia e o parque temático da Universal Studios estão entre as corporações que começaram a parar suas operações na Flórida, enquanto se preparam para a chegada do furacão Milton ao estado na quarta-feira.

O furacão Milton intensificou-se rapidamente, tornando-se um dos mais poderosos já registrados na região, ameaçando uma área densamente povoada da costa oeste da Flórida que ainda se recupera do devastador furacão Helene, ocorrido há menos de duas semanas.

Na tarde de terça-feira, 1.311 voos domésticos, tendo como destino os EUA ou saindo do país, foram atrasados. Outros 701 foram cancelados, com o número esperado de cancelamentos aumentando, segundo a empresa de dados de rastreamento de voos FlightAware.

A Southwest Airlines, uma das maiores companhias aéreas dos EUA, anunciou que estava ajustando seus horários em vários aeroportos que suspenderiam operações, incluindo o Aeroporto Internacional de Tampa e o Aeroporto Internacional de Orlando.

O Aeroporto de Orlando, um dos mais movimentados do país, informou que encerrará as operações às 8h da manhã de quarta-feira, de acordo com um aviso em seu site. Já o Aeroporto de Tampa está fechado desde terça-feira.

As companhias United Airlines, JetBlue Airways e Air Canada adicionaram capacidade extra para ajudar a retirar pessoas da Flórida.

O furacão Milton deve aumentar de tamanho nesta terça-feira, na medida em que se aproxima da costa do Golfo da Flórida, onde mais de 1 milhão de pessoas receberam ordens de abandonar a região.

O presidente Joe Biden adiou sua viagem de 10 a 15 de outubro à Alemanha e a Angola para supervisionar a preparação e a resposta ao furacão, informou a Casa Branca nesta terça-feira.

(Reportagem de Shivansh Tiwary e Abhinav Parmar em Bengaluru; reportagem adicional de Juveria Tabassum e Priyanka G)