Bolsonaro segue na UTI com 'boa evolução' e 'sem dor', diz novo boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta "boa evolução clínica", informa um boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star na manhã desta quarta-feira, 16. Segundo o documento, Bolsonaro não apresenta dores, sangramentos ou outras intercorrências.

O novo boletim médico vai ao encontro do informe anterior, divulgado na terça-feira, 15, que reportava que o ex-presidente apresentava "estabilidade clínica" e não se queixava de dores.

Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia no abdome no domingo, 13. Dois dias antes, o ex-presidente cumpria agendas em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, quando passou mal e teve que ser internado. Desde então, Bolsonaro passou por duas transferências: do interior à capital do Rio Grande do Norte e de Natal à capital federal.

A equipe médica que realizou o procedimento no ex-presidente espera que o pós-operatório seja "prolongado".