Lula dizendo ‘chama o Samu’ não é deboche de Bolsonaro; vídeo é de março

Um vídeo compartilhado nas redes sociais insinua que Lula debochou de Jair Bolsonaro ao dizer "gente, chama o Samu". As publicações tratam a frase como uma suposta provocação ao ex-presidente, que foi atendido pelo serviço de emergência na sexta-feira após sentir fortes dores abdominais.

O vídeo original, no qual Lula elogia o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi publicado em março, quase um mês antes da internação de Bolsonaro. O presidente participava de um evento para entrega de ambulâncias.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

A publicação feita esta semana contém um vídeo que mostra Lula usando um boné do Samu e dentro de uma ambulância. "Gente, chama o Samu. Chama o Samu, 192, e você vai perceber que com rapidez a gente vai cuidar do povo brasileiro", diz o presidente.

"Lula debocha de Bolsonaro em vídeo: 'Chama o Samu'", diz uma mensagem sobreposta ao vídeo, que não traz qualquer referência sobre a data em que foi veiculado.

Por que é distorcido

Vídeo de Lula sobre o Samu foi publicado antes da internação de Bolsonaro. Por meio de uma busca reversa, verifica-se que o conteúdo original foi postado nas redes sociais do petista em 14 de março, portanto antes da internação de Bolsonaro e sem qualquer relação com o fato, ao contrário do que afirmam os posts enganosos. No vídeo, Lula fala da entrega de cerca de 800 ambulâncias do Samu para todas as regiões do país, em trecho que foi omitido nas peças desinformativas (aqui e abaixo).

Bolsonaro foi internado e passou por cirurgia no intestino. Na última sexta-feira, o ex-presidente passou mal durante o início de um tour pelo Nordeste e se queixou de fortes dores abdominais. Ele estava em Santa Cruz (RN) e deu entrada em um hospital da cidade, sendo transferido de helicóptero para Natal (aqui). Bolsonaro foi levado em seguida ao hospital DF Star, em Brasília, onde foi submetido a uma cirurgia que durou aproximadamente 12 horas para tratar um quadro de obstrução intestinal (aqui). Boletim médico divulgado hoje informa que Bolsonaro está estável e sem dor. Ele continua na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e sem previsão de alta (aqui).

Ministro da Saúde postou foto de Bolsonaro sendo atendido pelo Samu. Alexandre Padilha publicou em suas redes sociais uma foto do ex-presidente recebendo o atendimento de uma equipe do Samu. "Todo mundo sabe: na hora da emergência, chama o SAMU 192", escreveu o ministro, que ressaltou: "Criado pelo presidente Lula, para todos os brasileiros! Viva o SUS!" (aqui e abaixo). O post teve grande repercussão na imprensa (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Viralização. Até hoje, um post no Instagram tinha mais de 3.300 curtidas.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão.

