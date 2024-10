Partido mais rico, PL de Bolsonaro promete mil prefeitos, mas elege 510

Partido com a maior fatia no Fundo Eleitoral, o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou a projetar a eleição de mil prefeitos em 2024, mas acabou emplacando quase metade do esperado: 510 eleitos.

O que aconteceu

O resultado nas urnas ficou abaixo do esperado. Até o fechamento desta reportagem, o PL havia eleito 510 prefeitos no primeiro turno, ocupando apenas a quinta posição. Ficou atrás de União Brasil (578), PP (743), MDB (847) e do grande vencedor, o PSD de Gilberto Kassab, que saiu vitorioso em pelo menos 878 municípios.

O partido só venceu em duas capitais no primeiro turno. JHC levou em Maceió, com 83% dos votos, e Tião Bocalom se elegeu em Rio Branco com 54%.

Eleito no primeiro JHC (PL) é fotografado em evento de campanha em igreja de Maceió Imagem: Divulgação

O PL ainda pode melhorar seu desempenho. A legenda ainda vai disputar 23 prefeituras no segundo turno. Mesmo assim, não pode ultrapassar o União Brasil, quarto partido com mais prefeitos.

A legenda ainda terá a chance de levar nove capitais. O partido presidido por Valdemar Costa Neto vai disputar o segundo turno em Aracaju (SE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Manaus (AM) e Palmas (TO).

Embora o PL seja o principal partido bolsonarista, a direita está dividida. "O partido não conseguiu fidelizar seus eleitores, mesmo com a maior fatia do Fundo Eleitoral", diz o cientista político Elias Tavares. "Outras siglas, como União Brasil, PSD, PP e MDB também disputaram com sucesso esse eleitorado, o que indica que os votos de direita estão mais atrelados a ideias e lideranças locais do que a um partido específico."

Além disso, eleições municipais têm uma dinâmica local, menos influenciada pela polarização nacional. Isso coloca em dúvida se essa divisão do campo da direita é uma característica passageira ou uma nova forma de organização que se repetirá em 2026.

Elias Tavares, cientista político

Partido mais rico

O ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e a presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro Imagem: Beto Barata/ PL

Ancorado no bolsonarismo, o PL saiu da eleição de 2022 como o maior partido da Câmara, ao eleger 99 deputados federais. Empolgada com o desempenho, a sigla projetou eleger ao menos mil prefeitos em 2024. A prioridade eram as cidades médias e grandes pelo interior do Brasil.

Para isso, a sigla fez uso do Fundo Eleitoral. Justamente por ter a maior bancada do Congresso, o PL teve à disposição R$ 887 milhões para gastar este ano, contra R$ 620 milhões do PT, o segundo partido com mais dinheiro. Ao todo, o fundão, como é conhecido, distribuiu R$ 4,9 bilhões aos partidos com representação no Congresso.

Até o dia 4 de outubro, o PL era a agremiação que havia gastado mais dinheiro na eleição: R$ 331 milhões. O valor é R$ 90 milhões superior ao do segundo maior gastador, o União Brasil, que distribuiu R$ 240 milhões entre seus candidatos.

O partido de Bolsonaro ficou no topo de gastos apesar de ter lançado menos candidatos que seus rivais. O PL dividiu o dinheiro entre 36 mil candidatos a prefeitos e vereadores —apenas a quinta sigla em número total de candidaturas. O MDB, na primeira posição, teve 44 mil nomes na corrida eleitoral.

Os gastos dos partidos

PL: R$ 331 milhões / Dinheiro público - 90%

R$ 331 milhões / Dinheiro público - 90% União Brasil: R$ 240 milhões / Dinheiro público - 83%

R$ 240 milhões / Dinheiro público - 83% MDB: R$ 223 milhões / Dinheiro público - 83%

R$ 223 milhões / Dinheiro público - 83% PSD: R$ 222 milhões / Dinheiro público - 78%

R$ 222 milhões / Dinheiro público - 78% PT: R$ 220 milhões / Dinheiro público - 90%

R$ 220 milhões / Dinheiro público - 90% PP: R$ 151 milhões / Dinheiro público - 74%

R$ 151 milhões / Dinheiro público - 74% Republicanos: R$ 141,5 milhões / Dinheiro público - 76%

R$ 141,5 milhões / Dinheiro público - 76% PSB: R$ 101 milhões / Dinheiro público - 73%

R$ 101 milhões / Dinheiro público - 73% PDT: R$ 93 milhões / Dinheiro público - 80%

R$ 93 milhões / Dinheiro público - 80% Podemos: R$ 90 milhões / Dinheiro público - 81%