Santa Feira do Peixe começa nesta terça-feira em São Paulo

Começa nesta terça-feira (15) a 16ª edição da Santa Feira do Peixe, realizada anualmente pela Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), na Vila Leopoldina. O evento, que vai até quinta-feira (17), das 12h às 20h, reúne as empresas do setor pesqueiro que atuam na Ceagesp, com promoções especiais para a Semana Santa.

Os destaques deste ano serão a tainha e o cação. Os consumidores encontrarão também pescados como salmão, corvina, espada, gordinho, porquinho e anchova, além de camarões.

Os valores promocionais serão válidos enquanto durarem os estoques. Os consumidores devem entrar pelo Portão 15 (acesso para veículos e pedestres) e pelo Portão 14 (exclusivamente para pedestres). Haverá também praça de alimentação com pratos como paella e opções de peixes assados para consumo no local.

A entrada e o estacionamento serão gratuitos para o público da feira.

O objetivo da feira é tornar os pescados acessíveis ao grande público.

"Durante o ano, a comercialização desses produtos no setor de pescados da Ceagesp ocorre no atacado, sendo possível comprar apenas em grandes quantidades. Mas, durante a Semana Santa, realizamos a Santa Feira do Peixe justamente para que o consumidor final também compre com a gente, no varejo", disse Amaral.

A expectativa para este ano é superar os números da edição do ano passado, quando a feira recebeu cerca de 8,5 mil visitantes e comercializou mais de 30 toneladas de pescado.