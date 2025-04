Exportações alemãs para os EUA, hoje ameaçadas por tarifas, atingiram maior nível em 20 anos

A participação das exportações alemãs para os EUA atingiu seu nível mais alto no ano passado desde 2002. Todavia, o aumento possa ser de curta duração devido ao avanço das barreiras tarifárias do governo de Donald Trump sobre as importações europeias.

Cerca de 10,4% das exportações alemãs foram para os EUA em 2024, no valor de 161,3 bilhões de euros, ou US$ 183,3 bilhões, informou a agência de estatísticas Destatis nesta segunda-feira. Os EUA também foram o maior parceiro comercial da Alemanha - contando tanto as exportações quanto as importações - tirando o título da China, que o manteve entre 2016 e 2023.

No entanto, esse modesto afastamento da China, cuja economia em desaceleração amorteceu as exportações alemãs, parece não ter sido recompensado. No início do mês, Trump anunciou uma tarifa de 20% sobre todas as importações de produtos da União Europeia (UE), posteriormente reduzida para 10%, juntamente com uma taxa de 25% sobre todos os automóveis, aço e alumínio.

A Alemanha está mais exposta a tarifas do que muitas outras nações da UE devido ao seu grande setor industrial e à recente dependência de vendas no exterior. Os legisladores do país reagiram à necessidade de estimular a economia, bem como de reduzir sua dependência militar dos EUA, liberando centenas de bilhões de euros para um novo fundo de infraestrutura e permitindo empréstimos ilimitados para a defesa, revertendo anos de rigorosa restrição fiscal.

Quase um quarto das exportações farmacêuticas alemãs foi para os EUA no ano passado, no valor de cerca de 27 bilhões de euros. Trump voltou a dizer nesta segunda-feira que tarifas sobre produtos farmacêuticos, que até agora não foram impostas, seriam anunciadas "em breve". As empresas farmacêuticas alemãs incluem a Bayer, o Grupo Merck e a Boehringer Ingelheim.

Enquanto isso, os EUA absorveram 13% das exportações de automóveis da Alemanha, no valor de cerca de 34 bilhões de euros em 2024. As tarifas para o setor já estão surtindo efeito: a gigante do setor automobilístico Volkswagen disse que apresentaria seu lucro trimestral mais baixo desde 2021 nos primeiros três meses deste ano devido às tarifas dos EUA que foram implementadas em 3 de abril. A Alemanha também abriga os principais fabricantes de automóveis BMW e Mercedes-Benz. Fonte: Dow Jones Newswires.