VLI obtém habilitação para exportar milho à China pelo Espírito Santo

São Paulo, 14 - A VLI, companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais, informou ter obtido a habilitação para exportar milho à China pelo Espírito Santo, por meio do Terminal de Produtos Diversos (TPD), no Porto de Tubarão. "A habilitação oferece acesso ao maior mercado importador da commodity agrícola aos clientes da VLI atendidos pelo Corredor Leste da companhia, que liga o Triângulo Mineiro ao sistema portuário capixaba por meio da Ferrovia Centro-Atlântica, controlada pela VLI, e a Estrada de Ferro Vitória a Minas, por onde as composições da companhia trafegam por direito de passagem", explicou em nota. A VLI movimenta no Espírito Santo grãos, farelo, fertilizantes, celulose, além de insumos e produtos acabados da indústria siderúrgica. Por meio do Corredor Leste da VLI, a companhia transporta anualmente cerca de 16,7 milhões de toneladas por ferrovia e movimenta 16,2 milhões de toneladas nos portos capixabas.