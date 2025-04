É falso que Lula admitiu que roubou; vídeo recorta parte da fala

Não é verdade que o presidente Lula tenha admitido que roubou, ao contrário do que afirmam post que compartilham um vídeo do presidente nas redes sociais.

As publicações recortam um trecho de um discurso do petista de janeiro de 2023 e compartilham com legenda enganosa, omitindo o contexto inteiro da declaração.

O que diz o post

Vídeo traz um trecho de uma fala de Lula sobre como os políticos reagem quando são denunciados. O conteúdo é compartilhado com a seguinte legenda: "Lula admite que já roubou: 'Fui pra cima dos acusadores'."

Por que é falso

Trecho omite contexto. Em uma busca por frases da fala de Lula no Google, foi possível localizar um vídeo com o trecho usado no vídeo desinformativo e também a íntegra do discurso do presidente. O vídeo com um recorte dessa fala foi publicado no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, de São Paulo (aqui). Já a transcrição da íntegra do discurso está disponível na página do Palácio do Planalto (aqui). A fala aconteceu durante um encontro do presidente com representantes de centrais sindicais em 18 de janeiro de 2023 em Brasília. A íntegra da transmissão do evento com o pronunciamento do presidente está disponível no Youtube da TV Brasil (aqui e abaixo).

Lula disse que não se escondeu quando foi acusado. Ao contrário do que afirma o post, o petista não "assumiu que roubou". Ele disse que políticos quando roubam ou fazem "qualquer bobagem" e são denunciados, se escondem, mas ele, ao contrário disso, foi para cima dos acusadores. O post desinformativo cortou justamente a parte final, quando ele disse: "Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores, porque eu tinha certeza, eu tinha certeza que os acusadores estavam mentindo. E pude provar isso." Veja a fala completa:

Mas muita gente achou que era impossível eu voltar à presidência da República. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia voltar, porque o político quando rouba ele submerge, quando ele faz qualquer bobagem que faz uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores, porque eu tinha certeza, eu tinha certeza que os acusadores estavam mentindo. E pude provar isso. Lula

Este conteúdo também foi verificado por Lupa e Reuters.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 9.000 curtidas.

