Israel afirma que foi alvo de míssil disparado do Iêmen

TEL AVIV, 7 OUT (ANSA) - As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram nesta segunda-feira (7) que um míssil terra-terra foi disparado do Iêmen em direção ao centro do país.

As sirenes de alarme de mísseis foram acionadas em Tel Aviv, mas o Exército israelense confirmou que o dispositivo foi "interceptado com sucesso".

De acordo com a imprensa local, decolagens e pousos foram interrompidos nos aeroportos de Israel em razão do míssil lançado do Iêmen.

O disparo ocorreu no aniversário de um ano do ataque do grupo fundamentalista islâmico Hamas em 7 de outubro de 2023, dia mais mortal da história de Israel e que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza. (ANSA).

