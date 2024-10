Veja a lista dos vereadores eleitos em Salvador (BA) em 2024

Salvador (BA) escolheu hoje (6) os vereadores e vereadoras que representarão os moradores da cidade nos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os detalhes sobre o pleito para prefeito e vereador em todas as cidades do País estão disponíveis no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No sistema eleitoral brasileiro, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração tanto os votos individuais dos candidatos quanto o total de votos obtidos pelos partidos e federações.

Salvador (BA): veja os vereadores eleitos

Jorge Araújo Repórter (PP) - 36.065 votos - 2,69%

Carlos Muniz (PSDB) - 24.040 votos - 1,79%

Luiz Carlos (REPUBLICANOS) - 19.358 votos - 1,44%

Omarzinho (PDT) - 18.304 votos - 1,36%

Maurício Trindade (PP) - 17.665 votos - 1,32%

Roberta Caires (PDT) - 16.517 votos - 1,23%

Anderson Ninho (PDT) - 16.203 votos - 1,21%

Ricardo Almeida (DC) - 15.465 votos - 1,15%

André Fraga (PV) - 14.128 votos - 1,05%

Marta Rodrigues (PT) - 13.840 votos - 1,03%

Paulo Magalhaes Jr (UNIÃO) - 13.525 votos - 1,01%

Kel Torres (REPUBLICANOS) - 13.338 votos - 0,99%

Duda Sanches (UNIÃO) - 13.129 votos - 0,98%

Kiki Bispo (UNIÃO) - 13.032 votos - 0,97%

Alberto Braga (UNIÃO) - 12.617 votos - 0,94%

Sandro Filho (PP) - 12.565 votos - 0,94%

Augusto Vasconcelos (PC do B) - 11.385 votos - 0,85%

George o Gordinho da Favela (PP) - 11.120 votos - 0,83%

Dr. David Rios (MDB) - 10.874 votos - 0,81%

Sidninho (PP) - 10.863 votos - 0,81%

Débora Santana (PDT) - 10.137 votos - 0,76%

Marcelle Moraes (UNIÃO) - 9.997 votos - 0,74%

Alexandre Aleluia (PL) - 9.788 votos - 0,73%

Ireuda Silva (REPUBLICANOS) - 9.725 votos - 0,72%

Claudio Tinoco (UNIÃO) - 9.721 votos - 0,72%

Isabela Sousa (CIDADANIA) - 9.534 votos - 0,71%

João Cláudio Bacelar (PODE) - 9.339 votos - 0,70%

Kênio Rezende (PRD) - 9.243 votos - 0,69%

Theo Senna (PSDB) - 9.132 votos - 0,68%

Cris Correia (PSDB) - 9.130 votos - 0,68%

Daniel Alves (PSDB) - 9.018 votos - 0,67%

Marcelo Guimarães Neto (UNIÃO) - 8.873 votos - 0,66%

Júlio Santos (REPUBLICANOS) - 8.810 votos - 0,66%

Rodrigo Amaral (PSDB) - 8.775 votos - 0,65%

Cézar Leite (PL) - 8.676 votos - 0,65%

Aladilce (PC do B) - 8.514 votos - 0,63%

Eliete Paraguassu (PSOL) - 8.479 votos - 0,63%

Fábio Souza (PRD) - 7.828 votos - 0,58%

Felipe Santana (PSD) - 7.825 votos - 0,58%

Professor Hamilton Assis (PSOL) - 7.691 votos - 0,57%

Randerson Leal (PODE) - 7.534 votos - 0,56%

Alex Alemão (DC) - 7.089 votos - 0,53%

Silvio Humberto (PSB) - 6.904 votos - 0,51%

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.