Tabata Amaral declara voto em Boulos e diz que foi ela quem tirou Marçal

Do UOL, em São Paulo

A candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, já declarou voto em Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno das eleições municipais.

O que aconteceu

Apesar do apoio a Boulos, Tabata disse que não subirá no palanque do psolista. Mas afirmou que "é um voto por convicção, não é um voto negociado".

A candidata do PSB disse que foi ela quem tirou Pablo Marçal (PRTB) do segundo turno. "Foi uma mulher, da periferia, honesta e corajosa, tudo que ele mais tem medo, a primeira a denunciar [Marçal]. Foi a primeira a por sua vida em risco para dizer que um quadrilheiro, criminoso condenado, não tinha espaço aqui em São Paulo."

Tabata Amaral ficou em quarto lugar na disputa pela prefeitura. A declaração de apoio ao rival ocorreu cerca de quatro horas depois do fechamento das urnas eletrônicas. Ela encerrou a disputa com 9,93% dos votos válidos. Isso corresponde a 601.118 votos na capital paulista.

Já Datena disse que não apoiará ninguém. Diferentemente de Tabata, José Luiz Datena (PSDB) anunciou mais cedo que não declarará apoio a ninguém no segundo turno.

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos vão disputar o segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. Com 99,88% das urnas apuradas, às 21h20, o mdbista contabilizava 29,48% (ou 1.799.134) dos votos. Já o psolista tinha 29,07% (ou 1.773.968) dos votos. Pablo Marçal (PRTB) somava 28,14% (ou 1.718.669) dos votos.

O resultado das urnas põe direita e esquerda em lados opostos em São Paulo e colocará os padrinhos políticos dos dois candidatos em disputa: o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o presidente Lula (PT). O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um papel tímido na campanha de Nunes e deve aumentar sua presença neste segundo turno.

Balanço das eleições

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que até às 16h deste domingo (6) 2.651 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas devido a problemas nos equipamentos.

Para o pleito deste ano, o TSE disponibilizou 571.024 urnas eletrônicas. Os Tribunais Regionais Eleitorais têm 53.794 urnas de contingência para serem usadas nesses casos. Até o momento, apenas uma seção eleitoral precisou realizar o registro manual de votos.

Cármen Lúcia afirmou que a votação esteve de maneira tranquila. Segundo a presidente do TSE, as ocorrências foram todas dentro da normalidade. As forças de segurança já prenderam mais de 100 eleitores e 14 candidatos por crimes eleitorais neste domingo.