Com pouco mais de mil votos, Ari Friedenbach não é eleito vereador em SP

Do UOL, em São Paulo

Ari Friedenbach (PSOL) não foi eleito vereador de São Paulo, obtendo 1.780 votos. Essa foi a terceira candidatura dele ao posto.

Quem é Ari Friedenbach

Nascido em São Paulo, tem 64 anos e é advogado. Já foi eleito vereador em 2012 e ficou como suplente em 2016. Também já concorreu a deputado federal (2010) e estadual (2018).

Ari se envolveu na política após morte da filha. Há 20 anos, Liana Friedenbach, então com 16 anos, e o namorado Felipe Caffé, 19, foram sequestrados, torturados e assassinados quando acampavam em uma região isolada em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo.

Dali em diante, sua principal bandeira passou a ser a segurança pública. Ele se aprofundou nos estudos sobre o tema em busca de soluções após o crime. Cinco pessoas foram detidas e condenadas, entre elas Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha. Ele era menor de idade na época.

Ari se posiciona contra a redução da maioridade penal. O advogado já foi defensor da medida e chegou a fazer campanha pela antecipação da responsabilização como adulto logo após a morte da filha. Mas depois reviu sua posição.

"A redução da maioridade penal é uma estupidez, não dá certo. Ainda mais no nosso sistema prisional, que é uma aberração. Imagina colocar mais gente, mais nova, no cárcere?", disse Ari em entrevista ao UOL News no ano passado.