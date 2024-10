Ribeirão Preto: Ricardo Silva (PSD) e Marco Aurélio (Novo) vão ao 2º turno

Ricardo Silva (PSD) e Marco Aurélio (Novo) vão disputar o segundo turno pela Prefeitura de Ribeirão Preto.

O que aconteceu

Silva ficou com 48,44% dos votos válidos, e Aurélio obteve 24,94%. Jorge Roque (PT) ficou em terceiro lugar, com 15,29%; André Trindade (União Brasil), com 10,98%, terminou a disputa em quarto lugar. Matheus Coelho (DC) encerrou em último lugar, com 0,35%.

O resultado diverge do que apontou pesquisa na véspera das eleições. Segundo sondagem da Quaest divulgada neste sábado (5), Silva tinha 63% dos votos válidos — o percentual indicava que o candidato do PSD seria eleito em primeiro turno. Roque aparecia com 17% das intenções de votos, e Aurélio, com 10%.

O candidato do PSD conta com uma coligação ampla. No total, nove partidos apoiam o candidato do PSD. São eles: Republicanos, PP, PL, Avante, MDB, PSB, Solidariedade, PDT e PRD. Silva, 39, já havia tentado a prefeitura da cidade em 2016. Na ocasião, ele chegou a ir para o segundo turno, mas perdeu para o atual prefeito da cidade, Duarte Nogueira (PSDB).

Marco Aurélio Martins, 53, é empresário há 30 anos. O candidato é formado em química industrial pela Unaerp, com pós-graduação em gestão empresarial pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Ele também foi superintendente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto entre 2005 e 2011.