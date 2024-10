Engler (PL) e Fuad (PSD) vão disputar 2º turno pela Prefeitura de BH

Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) vão disputar o segundo turno nas eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte.

O que aconteceu

Bruno Engler, 27, é deputado estadual pelo PL. Está em seu segundo mandato e é o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Belo Horizonte.

Fuad Noman, 77, tenta a reeleição como prefeito. Ele é economista de formação e teve passagem pelo governo de Fernando Henrique Cardoso e pelo FMI (Fundo Monetário Internacional), além de cargos de confiança no governo de Minas Gerais no passado.

Quem mais estava na disputa? Os demais candidatos foram Mauro Tramonte (Republicanos), Gabriel Azevedo (MDB), Duda Salabert (PDT), Rogério Correia (PT), Carlos Viana (Podemos), Wanderson Rocha (PSTU), Lourdes Francisco (PCO) e Indira Xavier (UP).

Quem é Bruno Engler

Conservador, candidato é ligado ao Movimento Direita Minas. Nascido em Curitiba em 1997, o deputado estadual é coordenador do movimento que visa promover valores conservadores na região.

Deputado foi um dos mais bem votados em 2018. Em 2016, ele se candidatou a vereador em Belo Horizonte, mas não foi eleito. Dois anos depois, tornou-se o terceiro deputado estadual mais votado, com 120 mil votos. Em 2020, ficou em segundo lugar na disputa pela prefeitura da capital mineira.

Parlamentar foi condenado em caso de fake news contra Felipe Neto. Em 2020, a revista Época noticiou que o policial militar Victor Marques, que trabalhava como assessor de Engler, divulgou um vídeo cuja montagem associava Felipe Neto à pedofilia e à criação de conteúdo sexual para crianças. Em fevereiro deste ano, o político e assessor foram condenados a pagar R$ 60 mil ao youtuber.

É contra câmeras na polícia. Em reunião com representantes da Guarda Municipal de Belo Horizonte, disse ser contrário às câmeras corporais para profissionais de segurança. "Quem precisa ser monitorado é o bandido e não o agente que combate o bandido", afirmou o candidato. O equipamento reduziu os índices de letalidade policial em São Paulo.

Quem é Fuad Noman

Virou prefeito de Belo Horizonte em 2022. Ele assumiu o cargo após a renúncia de Alexandre Kalil (Republicanos), que se candidataria ao governo de Minas Gerais naquele ano.

Foi secretário do governo por oito anos. Formado em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, começou a trabalhar no serviço público como funcionário do BC (Banco Central). Foi secretário da Fazenda de MG entre 2003 e 2006 e secretário de Transportes e Obras Públicas entre 2007 e 2010.

Atuou até no FMI. Em sua trajetória, trabalhou como secretário-executivo da Casa Civil no governo de FHC, além de consultor do FMI (Fundo Monetário Internacional) e presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) em 2011.

"Perdeu confiança" de ex-prefeito. No primeiro mandato de Alexandre Kalil (2017-2020), Noman foi secretário de Fazenda de Belo Horizonte. No segundo (2021-2022), vice-prefeito, herdando o cargo após a saída do titular. Entretanto, em agosto, Kalil disse ao jornal O Globo que não confia no sucessor e que a gestão atual é um "desastre".

Saúde e mobilidade são desafios de Belo Horizonte

Segundo pesquisa de opinião do Instituto Opus, de 2023, os principais problemas de Belo Horizonte são a saúde, de acordo com 26% dos entrevistados; transporte público (23%), defeitos no asfalto e na pavimentação (4%) e o trânsito (2%).