Veja a lista dos candidatos a vereador de Curitiba (PR) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de Curitiba (PR) tem 38 vagas para vereadores este ano e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 752 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Se você ainda está se perguntando quem são os candidatos do seu município e os respectivos números de cada um, a lista abaixo, compilada a partir de dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), te ajuda. Veja a seguir.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de Curitiba (PR):

Abel Roque - 18022 - REDE - Deferido

Abujamra - 45123 - PSDB - Deferido

Acyr Huffoz - 45190 - PSDB - Deferido

Adalberto Sanchez - 50169 - PSOL - Deferido

Adão da Renovar - 18156 - REDE - Deferido

Adao Para Seguranca - 55855 - PSD - Deferido

Adel Jose da 590 - 15590 - MDB - Deferido

Ademilson do Purê Dog - 22642 - PL - Deferido

Ademir Ribeiro - 36006 - AGIR - Deferido

Adenir da Banca - 23100 - CIDADANIA - Deferido

Adilson Arantes do Rádio - 77789 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Adoaldo Sá - 30019 - NOVO - Deferido

Adri Kalinowski - 15577 - MDB - Deferido

Adri Senter - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Adriano Amaral Viana - 25700 - PRD - Deferido

Adriano Rabiço - 36360 - AGIR - Deferido

Advogada Fabiana Quadros - 20150 - PODE - Deferido

Airton Junior - 11538 - PP - Deferido

Aldemi Morais - 23021 - CIDADANIA - Deferido

Aldo Som das Tribos - 35106 - PMB - Deferido

Ale Pinguim - 11039 - PP - Deferido

Alemão - 28013 - PRTB - Deferido

Alessandra Dorte - 44300 - UNIÃO - Deferido

Alessandro Coelho Martins - 77277 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alesson Diego Januario - 30007 - NOVO - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Alex Dantas - 77991 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alex Rato - 55800 - PSD - Deferido

Alexandre Leprevost - 44123 - UNIÃO - Deferido

Alexandre Martins - 44156 - UNIÃO - Deferido

Alexandre Paiva - 77020 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alexandre Roller - 11999 - PP - Deferido

Alexandre Schlegel - 22227 - PL - Deferido

Aline Betenheuser - 11041 - PP - Deferido

Allan Adestrador - 44400 - UNIÃO - Deferido

Almeida Sobrinho - 12500 - PDT - Deferido

Aloiz Antochevis - 27227 - DC - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Altayr Pacheco - 11121 - PP - Deferido

Alvaro Pedroso - 30789 - NOVO - Deferido

Amália Tortato - 30234 - NOVO - Deferido

Amanda Gaia - 12999 - PDT - Deferido

Amarildo de Jesus - 40666 - PSB - Deferido

Amaro Neto - 22002 - PL - Deferido

Amigos do Guerra - 55190 - PSD - Deferido

Ana Cortez - 35003 - PMB - Deferido

Ana Maria - 77001 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ana Paula Vilar - 15153 - MDB - Deferido

Anderson da Afj - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Anderson Marques - 22225 - PL - Deferido

Anderson Teixeira - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Andre Leveck - 28888 - PRTB - Deferido

Andre Negão do Espetinho - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Andre Socio - 40458 - PSB - Deferido

Andreia de Lima - 13132 - PT - Deferido

Andressa Amaro - 55510 - PSD - Deferido

Andressa Bianchessi - 44111 - UNIÃO - Deferido

Anelise Socoloski - 77889 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Angelo Vanhoni - 13222 - PT - Deferido

Animal - 35520 - PMB - Deferido

Antonio Almeida - 27222 - DC - Deferido

Antonio Damazo - 25800 - PRD - Deferido

Antonio Eudes - 22234 - PL - Deferido

Antonio Seleme - 27022 - DC - Deferido

Ari Gomes - 40144 - PSB - Deferido

Ari Silverio da Casa Mineira - 22622 - PL - Deferido

Ariane Assis - 30077 - NOVO - Deferido

Arilson de Freitas - 11200 - PP - Deferido

Aryon - 30333 - NOVO - Deferido

Astrid Roza - 40010 - PSB - Deferido

Ataide Prestes - 35735 - PMB - Deferido

Ator Licurgo - 13533 - PT - Deferido

Avari da Frei - 35036 - PMB - Deferido

Ba do Esporte - 28789 - PRTB - Deferido

Baixinho da Kaiser - 27200 - DC - Deferido

Barreirinha MIL Grau Cwb - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Bartolo Liali - 30063 - NOVO - Deferido

Batistão do Posto - 40140 - PSB - Deferido

Batuta - 11333 - PP - Deferido

Berenice Damaceno - 25165 - PRD - Deferido

Bernadete Brandão - 12108 - PDT - Deferido

Beto do Caldo de Cana - 22091 - PL - Deferido

Beto Moraes - 55655 - PSD - Deferido

Bets Martins - 50007 - PSOL - Deferido

Bobato - 11222 - PP - Deferido

Bolinha do Uber - 33133 - MOBILIZA - Indeferido

Bomber - 33041 - MOBILIZA - Deferido

Brenno de Macedo - 30707 - NOVO - Deferido

Breno Ferreira - 22522 - PL - Deferido

Brito da Farmácia - 18192 - REDE - Renúncia

Bruna Esmanhoto - 28800 - PRTB - Renúncia

Bruno Dias (bh) - 20221 - PODE - Deferido

Bruno Pessuti - 20130 - PODE - Deferido

Bruno Rossi - 36999 - AGIR - Deferido

Bruno Secco - 35022 - PMB - Deferido

Bryan Tavares - 11700 - PP - Deferido

Cabo Alex - 28022 - PRTB - Renúncia

Cabo Luz do Acampamento - 20911 - PODE - Deferido

Cabo Mohr - 28357 - PRTB - Deferido

Cabo Tatiane - 55111 - PSD - Deferido

Cabo Tj Jesus - 25690 - PRD - Deferido

Caio Kuzma - 44176 - UNIÃO - Deferido

Caio Oliveira - 25777 - PRD - Deferido

Camarguinho - 50138 - PSOL - Deferido

Camila Emanuele - 33003 - MOBILIZA - Deferido

Camila Luza - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Camilla Gonda - 40040 - PSB - Deferido

Capitão Marques - 22000 - PL - Deferido

Carine Piassetta - 12222 - PDT - Deferido

Carla Marinho - 20597 - PODE - Deferido

Carla Matos Protetora - 11156 - PP - Deferido

Carlão Papagaio - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Carlinhos da Ambulância - 44192 - UNIÃO - Deferido

Carlinhos da Sinaleira - 77041 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Carlise Kwiatkowski - 22222 - PL - Deferido

Carlos da Farmacia - 35200 - PMB - Deferido

Carlos Galvão - 18100 - REDE - Deferido

Carlos Zico - 20111 - PODE - Deferido

Carneiro - 45777 - PSDB - Deferido

Carol Salgado - 10023 - REPUBLICANOS - Deferido

Carolina Maia - 20156 - PODE - Deferido

Casagrande Auto Escola - 22233 - PL - Deferido

Cassiano da Saúde - 10192 - REPUBLICANOS - Deferido

Cesar da Lavanderia - 27220 - DC - Deferido

Cezar Culpi - 44600 - UNIÃO - Deferido

Chef Caju - 25024 - PRD - Deferido

Chico da Balança - 33033 - MOBILIZA - Deferido

Chiquinho do Uberaba - 11011 - PP - Deferido

Christian Drumões - 30999 - NOVO - Deferido

Ciclista Wenceslau - 12223 - PDT - Deferido

Cida Leit - 11077 - PP - Deferido

Clau Lopes - 13456 - PT - Deferido

Claudete - 11474 - PP - Deferido

Claudinho Castro Ahnao - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Claudinho Rodrigues - 77050 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Cláudio Cunha - 77450 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Cláudio dos Santos - 27010 - DC - Deferido

Claudionor Alves - 77345 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Clayton Poitevin - 30888 - NOVO - Deferido

Cleia - 35111 - PMB - Deferido

Cleri Cristo da Ação Social - 36233 - AGIR - Deferido

Cleyton Patitucci - 30044 - NOVO - Deferido

Coelho Arthur - 30123 - NOVO - Deferido

Colpani - 55550 - PSD - Deferido

Comendador João Carlos - 44567 - UNIÃO - Deferido

Coronel Ribas - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Corretora Márcia - 25502 - PRD - Deferido

Cris do Bem - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Cristian Meza - 22456 - PL - Deferido

Cristiane Vençoni - 25999 - PRD - Deferido

Cristiano Dionísio - 12041 - PDT - Deferido

Cristiano Roger - 36044 - AGIR - Deferido

da Costa do Perdeu Piá - 44444 - UNIÃO - Deferido

Dagmar Castro - 22345 - PL - Deferido

Daiana Nunes - 45245 - PSDB - Deferido

Dalton Renan - 11022 - PP - Deferido

Dani Biondo Crocetti - 18008 - REDE - Deferido

Dani Bozza - 36333 - AGIR - Deferido

Daniel da Silva - 20250 - PODE - Deferido

Daniel Godri Junior - 20020 - PODE - Deferido

Daniel Silva - 23456 - CIDADANIA - Deferido

David Antunes - 23023 - CIDADANIA - Deferido

David do Transporte Coletivo - 15215 - MDB - Deferido

Debora Trinkaus - 55100 - PSD - Deferido

Delcia Machado - 22221 - PL - Deferido

Delegada Tathiana - 44181 - UNIÃO - Deferido

Delegado Mikalovski - 33333 - MOBILIZA - Deferido

Denilson de Paula - 45555 - PSDB - Deferido

Diego Werner - 12156 - PDT - Deferido

Dimas Bueno - 22999 - PL - Deferido

Dinho Oliveira - 45789 - PSDB - Deferido

Diogo Busse - 15678 - MDB - Deferido

Diogo Costa - 44644 - UNIÃO - Deferido

Diomar - 12355 - PDT - Deferido

Diovana Dona da Balada - 33013 - MOBILIZA - Deferido

Dirceu Moreira - 22226 - PL - Deferido

Dirlete Pinheiro - 22422 - PL - Deferido

Diva Daiana - 13013 - PT - Deferido

Dona Edi - 77417 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dorgival Lima - 30777 - NOVO - Deferido

Douglas Salmazo Poubel - 22888 - PL - Deferido

Doutora Ana da Segurança - 44222 - UNIÃO - Deferido

Doutora Waldirene - 44333 - UNIÃO - Deferido

Dr Diego Tareszkiewicz - 10305 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr Paulo Coelho - 55010 - PSD - Deferido

Dr Taffarel Defensor Animais - 35123 - PMB - Deferido

Dr Takaki - 55255 - PSD - Deferido

Dr Wolmir Aguiar - 55000 - PSD - Deferido

Dr. Eder Acupunturista - 22228 - PL - Deferido

Dr. Haroldo - 40166 - PSB - Deferido

Dr. Mesael Caetano - 40555 - PSB - Deferido

Dra Aline Venancio - 55523 - PSD - Deferido

Dra Amanda Dias - 40420 - PSB - Deferido

Dra Edeli Pepe - 40156 - PSB - Deferido

Dra Liliam - 10022 - REPUBLICANOS - Deferido

Dra Marilia Keldha - 55888 - PSD - Deferido

Dulce Moreno - 18333 - REDE - Deferido

Dyemi - 45455 - PSDB - Deferido

Edenir Além da Visão - 40100 - PSB - Deferido

Edenir Caldo de Cana - 77227 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Eder Borges - 22722 - PL - Deferido

Edgar Sucesso - 20456 - PODE - Deferido

Edilson Lara - 15500 - MDB - Deferido

Edilson Westphal - 55002 - PSD - Deferido

Edimar Bueno - 36970 - AGIR - Deferido

Edna da Saúde - 25192 - PRD - Deferido

Edneia do Boa Vista - 36336 - AGIR - Deferido

Edneia Maria - 27156 - DC - Deferido

Edson do Parolin - 55300 - PSD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Edson Oliveira - 11300 - PP - Deferido

Edvilson Dias - 40840 - PSB - Deferido

Egbert Schlogel - 23045 - CIDADANIA - Deferido

Eidi Machado - 25303 - PRD - Deferido

Ekedji Lú Ferreira - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Elcy da Vila Audi - 35400 - PMB - Deferido

Eleangela - 23333 - CIDADANIA - Deferido

Elis da Saude - 35192 - PMB - Deferido

Elis Domingues - 30050 - NOVO - Deferido

Elizeu da Saude Preve - 15222 - MDB - Deferido

Elizeu Mummra - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Ellen Andreis - 55533 - PSD - Deferido

Eloir Almeida - 15800 - MDB - Deferido

Eloy Nhandewa - 50123 - PSOL - Deferido

Enéias Barbosa - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Enf. Simone Peruzzo - 40678 - PSB - Deferido

Enfermeiro Fabio Gaspar - 12333 - PDT - Deferido

Engenheiro Maleski - 27017 - DC - Deferido

Enzo Piccolo - 22190 - PL - Deferido

Éryka do Corbélia - 25255 - PRD - Deferido

Esdras Senna - 30987 - NOVO - Deferido

Eva Feitosa - 30080 - NOVO - Deferido

Eva Ribeiro - 35350 - PMB - Deferido

Evandro do Tatuquara - 35127 - PMB - Deferido

Evelin Moreira - 13300 - PT - Deferido

Everton Monteiro - 25025 - PRD - Deferido

Evonir Souza - 40401 - PSB - Deferido

Ezequias Barros - 25123 - PRD - Deferido

Fabi Luz - 28226 - PRTB - Deferido

Fábia Gouvea - 27270 - DC - Deferido

Fabiano Lazarino - 55222 - PSD - Deferido

Fabio Barba - 13077 - PT - Deferido

Fabio Guimarães - 10543 - REPUBLICANOS - Deferido

Fábio Jesus - 18018 - REDE - Deferido

Fabito - 20002 - PODE - Deferido

Fatima Lara - 18888 - REDE - Deferido

Fátima Martins - 36555 - AGIR - Deferido

Felipe Petri - 43021 - PV - Deferido

Fernandinha - 44200 - UNIÃO - Deferido

Fernando da Padaria - 22444 - PL - Deferido

Fernando das Bolinhas - 27555 - DC - Deferido

Fernando Klinger - 22123 - PL - Deferido

Fernando Tatuquarainfoco - 27123 - DC - Deferido

Fiscal do Bairro - 30567 - NOVO - Deferido

Flávio Morgado - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fran da Dona Lourdes - 23040 - CIDADANIA - Deferido

Fredy Ferreira - 12300 - PDT - Deferido

Fritz - 28029 - PRTB - Deferido

Gabriel Fernandes - 36123 - AGIR - Deferido

Gabriel Kio - 12777 - PDT - Deferido

Gabriela Gracindo - 15700 - MDB - Deferido

Gaúcho Trovador - 77999 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Geane - 10700 - REPUBLICANOS - Deferido

Genises do Projeto Genesis - 27119 - DC - Deferido

Genivaldo Santos - 55955 - PSD - Deferido

Geovane Fernandes - 15333 - MDB - Deferido

Geovanna Montaldi - 18800 - REDE - Deferido

Gerolane - 13213 - PT - Deferido

Gerson Greca Gusso - 10009 - REPUBLICANOS - Deferido

Gerson Severiano - 25103 - PRD - Deferido

Gi do Rock - 11444 - PP - Deferido

Gil Souza - 55456 - PSD - Deferido

Giorgia Prates - Mandata Preta - 13130 - PT - Deferido

Giorgio Santi - 33011 - MOBILIZA - Deferido

Giva Curitiba - 11380 - PP - Deferido

Gouveia Português - 27007 - DC - Deferido

Grazi Abdalla - 11500 - PP - Deferido

Guilherme Kilter - 30300 - NOVO - Deferido

Günther Ribas - 27127 - DC - Deferido

Heculanos Dog - 44669 - UNIÃO - Deferido

Helena Gata Garota - 33012 - MOBILIZA - Deferido

Henrique Hipolito - 20008 - PODE - Deferido

Henrique Souza - 18222 - REDE - Deferido

Herick Gm Palisser - 44153 - UNIÃO - Deferido

Hernani - 10199 - REPUBLICANOS - Deferido

Homem Aranha da XV - 12371 - PDT - Deferido

Humberto Pacheco - 12122 - PDT - Deferido

Iara da Temper Art - 33100 - MOBILIZA - Deferido

Icaro Duan - 25525 - PRD - Deferido

Igor Bianchini - 11411 - PP - Deferido

Ilma Branca - 22220 - PL - Deferido

Ilza Maria - 12017 - PDT - Deferido

Imoto - 30500 - NOVO - Deferido

Indiara Barbosa - 30000 - NOVO - Deferido

Iracy Paula - 36952 - AGIR - Deferido

Iranei Fernandes - 15456 - MDB - Deferido

Irena Dawidowicz - 30331 - NOVO - Deferido

Irene do Brechó - 18777 - REDE - Deferido

Irene do Postinho - 36773 - AGIR - Deferido

Irio Scolimoski - 33632 - MOBILIZA - Deferido

Irmão Jájá - 28678 - PRTB - Deferido

Isaac Bull - 27556 - DC - Deferido

Isis Klaumann - 55999 - PSD - Deferido

Ismael Santos - 27021 - DC - Deferido

Itamar de Souza - 30700 - NOVO - Deferido

Itamar Farias - 45045 - PSDB - Deferido

Jadir Setti - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Jaime Fortunato - 25001 - PRD - Deferido

Jaime João do Povão - 40550 - PSB - Deferido

Jair Arceno - 35888 - PMB - Deferido

Jakeline Juntos Somos Mais For - 50222 - PSOL - Deferido

Japa da CIVIL - 35035 - PMB - Deferido

Jasson Goulart - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Jean do Alcatrao - 15888 - MDB - Pedido Não Conhecido

Jean Henrique - 50000 - PSOL - Deferido

Jean Perini - 15100 - MDB - Deferido

Jeferson Salles - 23033 - CIDADANIA - Deferido

Jefferson Mafra - 12123 - PDT - Deferido

Jefferson Protetor - 35145 - PMB - Deferido

Jefferson Vieira - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Jeovai Zico - 18500 - REDE - Deferido

Jéssica Santos - 20241 - PODE - Deferido

João Bettega - 44777 - UNIÃO - Deferido

João Carlos - 55777 - PSD - Deferido

João da Loja 5 Irmãos - 15755 - MDB - Deferido

João Dias O Popular Linguiça - 44190 - UNIÃO - Deferido

João França - 27653 - DC - Deferido

João Gari - 33224 - MOBILIZA - Indeferido

João Napoleão - 44048 - UNIÃO - Deferido

João Paulo Mehl - 13111 - PT - Deferido

Joca do Boqueirão - 15300 - MDB - Deferido

Jocemar Avila - 33444 - MOBILIZA - Deferido

Joel Cordeiro - 44044 - UNIÃO - Deferido

Jofre Damasio - 23600 - CIDADANIA - Deferido

Jonathan Protetor dos Animais - 77200 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jornalista Isaak Almeida - 27777 - DC - Deferido

Jornalista Marcio Barros - 55007 - PSD - Deferido

Jose Carlos - 28333 - PRTB - Deferido

José Diniz - 27027 - DC - Deferido

Jose Saurin - 28156 - PRTB - Deferido

Josi do Salão - 28208 - PRTB - Deferido

Josias Dias - 36536 - AGIR - Deferido

Josiel - 45222 - PSDB - Deferido

Josué Pereira Cantor - 50570 - PSOL - Deferido

Jovina Kaingang - 13713 - PT - Deferido

Jozelia Raupp - 22333 - PL - Deferido

Ju Mildemberg - 13000 - PT - Deferido

Juarez Horne - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Juba Akel - 43777 - PV - Deferido

Juce Martins - 36285 - AGIR - Deferido

Juju Ferreira - 27707 - DC - Deferido

Juliana Linz - 30100 - NOVO - Deferido

Juliana Xavier - 27178 - DC - Deferido

Julio Cesar - 28555 - PRTB - Deferido

Júnior Alves - Goy - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Juvanci - 50050 - PSOL - Deferido

Kajota - 20888 - PODE - Deferido

Karin Moreira Causa Animal - 27237 - DC - Deferido

Karin Oliveira - 23444 - CIDADANIA - Deferido

Karin Osternack - 13031 - PT - Deferido

Karol Tartas - 10041 - REPUBLICANOS - Deferido

Keila do Yakkut - 36799 - AGIR - Deferido

Kelly Cavalcanti - 22777 - PL - Deferido

Kelly Spena - 20444 - PODE - Deferido

Kenedy da Saúde - 15192 - MDB - Deferido

Keth Grassi - 44888 - UNIÃO - Deferido

Kixirrá Jamamadí - 13210 - PT - Deferido

Kobe - 10506 - REPUBLICANOS - Deferido

Krüger - 77770 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Laertes Ribeiro - 27890 - DC - Deferido

Laís Leão - 12012 - PDT - Deferido

Lara - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Layze Bastos - 30133 - NOVO - Deferido

Leandro Leal - 13321 - PT - Deferido

Leandro Pescuma - 30321 - NOVO - Deferido

Leandro Requena - 10604 - REPUBLICANOS - Deferido

Leni - 77420 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Léo Cesar Teixeira - 30011 - NOVO - Deferido

Léo Ribas - 13014 - PT - Deferido

Leomar - 35179 - PMB - Deferido

Leonidas Dias - 20777 - PODE - Deferido

Letícia Fanini - 30041 - NOVO - Deferido

LILI da Reciclagem - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Lisi Rott - 20029 - PODE - Deferido

Lórens Nogueira - 11511 - PP - Deferido

Lorenzo da Saúde - 30396 - NOVO - Deferido

Lourdes da Saúde - 40012 - PSB - Deferido

Louredes do Siemaco - 40800 - PSB - Deferido

Lu do Capão - 77112 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lu Maltezo - 13161 - PT - Deferido

Luan Azevedo - 12000 - PDT - Deferido

Luan da Dom Ramon - 15777 - MDB - Deferido

Luana Deny - 40500 - PSB - Deferido

Luany Blaka - 30001 - NOVO - Deferido

Lucas Lopes - 40777 - PSB - Deferido

Lucas Siqueira - 40000 - PSB - Deferido

Lucia Porto - 25789 - PRD - Deferido

Luciana Alves - 28121 - PRTB - Deferido

Luciana Cruz A Valente - 28001 - PRTB - Deferido

Luciane Zaimoski - 11711 - PP - Deferido

Luciano Andrade - 12025 - PDT - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Luciano Carvalho - 11111 - PP - Deferido

Luciano Keluc - 36777 - AGIR - Deferido

Luciano Luke Singer - 20117 - PODE - Deferido

Lucino do Vamos Que Vamos - 27333 - DC - Deferido

Ludovico - 28033 - PRTB - Deferido

Luiz Cabeleireiro da CIC - 77004 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Luiz Melão - 33156 - MOBILIZA - Deferido

Luiz Paulo Eco - 18440 - REDE - Deferido

Luiz Ponce - 40013 - PSB - Deferido

Luizão da Capotas Curitiba - 25222 - PRD - Deferido

Luvison - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Luzia Prado - 55588 - PSD - Deferido

Madalena Barbieri - 36182 - AGIR - Deferido

Made Santos - 12160 - PDT - Deferido

Mãe Patricia - 11741 - PP - Deferido

Maestro Ezequiel Matos - 35101 - PMB - Deferido

Maikel Weber - 30202 - NOVO - Deferido

Mallu Voss - 35797 - PMB - Deferido

Malu dos Animais - 22181 - PL - Deferido

Malu Mello - 11357 - PP - Deferido

Maninho das Frutas - 23833 - CIDADANIA - Deferido

Manuel do Salão - 27663 - DC - Deferido

Mara Mãe - 15033 - MDB - Deferido

Marcelino Bespalhok - 20604 - PODE - Deferido

Marcelo Cordeiro - 40201 - PSB - Deferido

Marcelo Fachinello - 20000 - PODE - Deferido

Marcelo J - 12050 - PDT - Deferido

Marcelo MIX - 20222 - PODE - Deferido

Marcelo Rodrigues - 40999 - PSB - Deferido

Marcelo Simoes - 50777 - PSOL - Deferido

Marcia Brotto - 35353 - PMB - Deferido

Marcia Correa - 25200 - PRD - Deferido

Márcia P. Santos - 12111 - PDT - Deferido

Márcia Santos - 20024 - PODE - Deferido

Marciano Alves - 10320 - REPUBLICANOS - Deferido

Marcinha - 27041 - DC - Deferido

Márcio Alves - 77500 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcos Amaral - 28088 - PRTB - Deferido

Marcos Brito - 27500 - DC - Deferido

Marcos Costa - 12347 - PDT - Deferido

Marcos da Associação - 22122 - PL - Deferido

Marcos de Xango - 44900 - UNIÃO - Deferido

Marcos Franco - 33300 - MOBILIZA - Deferido

Marcos Ribas - 20088 - PODE - Deferido

Marcos Vieira - 12345 - PDT - Deferido

Mari Cereia - 23300 - CIDADANIA - Deferido

Maria Alice Cordeiro - 77890 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Maria Leticia - 43000 - PV - Deferido

Marilis - 28188 - PRTB - Deferido

Marilu Caroleski - 40222 - PSB - Deferido

Marina - 40404 - PSB - Deferido

Mário César Lima - 27044 - DC - Deferido

Mario Cesar Mezaque - 35555 - PMB - Deferido

Marisa Lobo Psicologa Cristã - 22055 - PL - Deferido

Markinhos da CIC - 77993 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marquinhos Magalhães - 10900 - REPUBLICANOS - Deferido

Massao - 33284 - MOBILIZA - Deferido

Mateus Andrade - 45025 - PSDB - Deferido

Mateus Teixeira - 30230 - NOVO - Deferido

Matheus - 30070 - NOVO - Deferido

Matheus Mokdese - 36000 - AGIR - Deferido

Matteus Henrique - 13123 - PT - Deferido

Mauricio Arruda - 10153 - REPUBLICANOS - Deferido

Mauricio Freitas - 18021 - REDE - Deferido

Mauro Ferreira - 11123 - PP - Deferido

Mauro Ignacio - 55055 - PSD - Deferido

Maycoln Camargo - 36456 - AGIR - Deferido

Médico Picasso Rodrigues - 20100 - PODE - Deferido

Menthor da CIC - 12120 - PDT - Deferido

Meri Martins - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Mestre João Guilherme - 25977 - PRD - Deferido

Mestre Marcio - 10052 - REPUBLICANOS - Deferido

Mestre Pop - 44000 - UNIÃO - Deferido

Mestre Rudimar - 45145 - PSDB - Deferido

Michel Giovanella - 27272 - DC - Deferido

Micheli Schultz - 25007 - PRD - Deferido

Michelle Dias - 44707 - UNIÃO - Deferido

Michelle Lopes - 44077 - UNIÃO - Deferido

Miguel do App - 45678 - PSDB - Deferido

Milena do Livro - 15515 - MDB - Deferido

Milton Alves - 13100 - PT - Deferido

Miranha do Cajuru - 55525 - PSD - Deferido

Mirian Sabóia - 27204 - DC - Deferido

Miro Miranda - 36104 - AGIR - Deferido

Monica Braga Cortes - 20500 - PODE - Deferido

Moretti do Rio Bonito - 40400 - PSB - Deferido

Morone Gomes - 35100 - PMB - Deferido

Natalina de Jesus - 18020 - REDE - Deferido

Nathalia Pombo - 44004 - UNIÃO - Deferido

Neemias Portela - 44555 - UNIÃO - Deferido

Negao de Santa - 15117 - MDB - Deferido

Negoh Cisco - 50789 - PSOL - Deferido

Nei do Vôlei - 27000 - DC - Deferido

Nelsinho da Fieb - 44322 - UNIÃO - Deferido

Nelson Cordeiro - 40440 - PSB - Deferido

Nelson do Sabará - 18555 - REDE - Deferido

Nete Santana - 11321 - PP - Deferido

Neusa do Sabino - 15625 - MDB - Deferido

Neusa Ribeiro - 28000 - PRTB - Deferido

Nice Vieira - 20200 - PODE - Deferido

Nilsinho dos Animais - 20005 - PODE - Deferido

Nivaldo Noga - 13040 - PT - Deferido

Noemia Rocha - 15007 - MDB - Deferido

Nori Seto - 11000 - PP - Deferido

Norma Cecy - 45221 - PSDB - Deferido

Nortão do Tatuquara - 15123 - MDB - Deferido

O Jovem - 12392 - PDT - Deferido

Odete Costa - 28028 - PRTB - Deferido

Olimpio - Mundo Polarizado - 22555 - PL - Deferido

Oscalino do Povo - 11777 - PP - Deferido

Osias Moraes - 28123 - PRTB - Deferido

Osmair Azolin Javorosky - 55155 - PSD - Deferido

Osvaldo Buskei - 27654 - DC - Deferido

Otavio Deroche - 25444 - PRD - Deferido

Otto - 10800 - REPUBLICANOS - Deferido

Padilha - 30522 - NOVO - Deferido

Paola Reis - 12321 - PDT - Deferido

Pastor Junior Julião - 77303 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Pastor Ronaldo Ramos - 22371 - PL - Deferido

Pastor Sidney - 28222 - PRTB - Deferido

Pastora Tatiane Galvão - 77431 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Patriota Gennaro Vela - 35500 - PMB - Deferido

Patty Hoffmann - 27137 - DC - Deferido

Paula Rodrigues - 28180 - PRTB - Deferido

Paulinho do App - 77321 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paulinho do Boqueirão - 25111 - PRD - Deferido

Paulinho do Capão da Imbuia - 28199 - PRTB - Deferido

Paulo Abbas - 15111 - MDB - Deferido

Paulo Angelo - 77051 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paulo Claymore - 36022 - AGIR - Deferido

Paulo DI Melo - 36007 - AGIR - Deferido

Paulo Henrique Puma - 11151 - PP - Deferido

Paulo Melo - 22922 - PL - Deferido

Pedrinho - 28228 - PRTB - Deferido

Pelé Landy - 10001 - REPUBLICANOS - Deferido

Pereira - 10156 - REPUBLICANOS - Deferido

Personal Diogo Souza - 35007 - PMB - Deferido

Pier - 11122 - PP - Deferido

Polaco da Às de Espadas - 44144 - UNIÃO - Deferido

Policial Joel Nunes - 44007 - UNIÃO - Deferido

Policial Lu Lucas - 10765 - REPUBLICANOS - Deferido

Policial Willian - 35190 - PMB - Deferido

Pollacco do Onibus - 28777 - PRTB - Deferido

Prof Gil do Vôlei - 36198 - AGIR - Deferido

Prof Ivonete Arruda - 18007 - REDE - Deferido

Prof Luiz Arnaldo - 36010 - AGIR - Deferido

Prof Paulo Vieira - 13113 - PT - Deferido

Prof Pedro - 55789 - PSD - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Prof Robson Lima - 25016 - PRD - Deferido

Prof. Imahero - 40333 - PSB - Deferido

Prof. Jose Rodrigues - 22223 - PL - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Prof. Tania - 40888 - PSB - Deferido

Professor Dalton Borba - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Emilio - 23007 - CIDADANIA - Deferido

Professor Euler - 15015 - MDB - Deferido

Professor Everton - 12007 - PDT - Deferido

Professor Fabio - 35777 - PMB - Deferido

Professor Hermes Leão - 13613 - PT - Deferido

Professor Jailson Neco - 35635 - PMB - Deferido

Professor João Augusto - 23156 - CIDADANIA - Deferido

Professor Josmar - 18666 - REDE - Deferido

Professor Marcão - 55016 - PSD - Deferido

Professor Marcelino - 25333 - PRD - Deferido

Professor Matsuda - 43789 - PV - Deferido

Professor Mauro Paupério - 44440 - UNIÃO - Deferido

Professor Mozart - 12121 - PDT - Deferido

Professor Norca - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Professor Pardal - 15987 - MDB - Deferido

Professor Rodrigo - 40430 - PSB - Deferido

Professor Sandro Wendel - 25143 - PRD - Deferido

Professor Schumak - 30130 - NOVO - Deferido

Professor Silberto - 15001 - MDB - Deferido

Professor Silvio - 13777 - PT - Deferido

Professor Wagner - 55056 - PSD - Deferido

Professora Amabile - 65123 - PC do B - Deferido

Professora Angela - 50500 - PSOL - Deferido

Professora Angela Afonsina - 50112 - PSOL - Deferido

Professora Elaine Silva - 77678 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professora Fabiana Carvalho - 27764 - DC - Deferido

Professora Flor - 15551 - MDB - Deferido

Professora Jaqueline Vieira - 15101 - MDB - Deferido

Professora Júlia Silveira - 50555 - PSOL - Deferido

Professora Luciana Galeb - 15543 - MDB - Deferido

Professora Marcia - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professora Mari - 25321 - PRD - Deferido

Professora Miriam - 40321 - PSB - Deferido

Professora Sarai - 35234 - PMB - Deferido

Professora Silvana Andreuzo - 27999 - DC - Deferido

Professora Silvia - 15555 - MDB - Deferido

Profeta Moisés Soares - 20333 - PODE - Deferido

Protetor Sossella - 50024 - PSOL - Deferido

Protetora Monique Soczek - 11600 - PP - Deferido

Rabelo Construtor - 18190 - REDE - Deferido

Rafael Cabeça - 43977 - PV - Deferido

Rafael Furquim - 35222 - PMB - Deferido

Rafael Pereira - 50135 - PSOL - Deferido

Rafaela Lupion - 55555 - PSD - Deferido

Rafinha Júnior - 25000 - PRD - Deferido

Raquel Arruda - 28007 - PRTB - Deferido

Regiane Moreira - 10755 - REPUBLICANOS - Deferido

Reginaldo Ananias - 35655 - PMB - Deferido

Reginaldo Popó - 40444 - PSB - Deferido

Rejane Barragan - 22180 - PL - Deferido

Rejane Soldani - 40123 - PSB - Deferido

Renan Ceschin - 20123 - PODE - Deferido

Rene Peninha - 44999 - UNIÃO - Deferido

Ricardo Dias - 11555 - PP - Deferido

Ricardo Jabuticaba - 11611 - PP - Deferido

Ricardo Ribeiro - 22041 - PL - Deferido

Rivas Rodrigues - 35050 - PMB - Deferido

Rô Alcântara - 20666 - PODE - Deferido

Roberlei do Chopp - 36789 - AGIR - Deferido

Roberta Cibin - 12803 - PDT - Deferido

Roberta Kisy - 23055 - CIDADANIA - Deferido

Roberta Zuniga - 22322 - PL - Deferido

Roberto Aciolli - 11190 - PP - Deferido

Roberto Alexandrino Ceará - 40192 - PSB - Deferido

Roberto Amário - 45846 - PSDB - Deferido

Roberto Herdeiros - 28345 - PRTB - Deferido

Roberto Leite - 15507 - MDB - Deferido

Roberto Uber do Cajuru - 50229 - PSOL - Deferido

Rodrigo Baitala - 30003 - NOVO - Deferido

Rodrigo dos Sonhos - 25022 - PRD - Deferido

Rodrigo Marcial - 30030 - NOVO - Deferido

Rodrigo Reis - 22022 - PL - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Rodrigues - 25153 - PRD - Deferido

Rogério Campos - 11900 - PP - Deferido

Romeu Friedlaender - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ronei do Posto - 44099 - UNIÃO - Deferido

Rosane - 45500 - PSDB - Deferido

Rose Cabeleireira - 23015 - CIDADANIA - Deferido

Rose Protetora dos Animais - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Rubens Maciel - 36910 - AGIR - Deferido

Sabrina Matos - 55333 - PSD - Deferido

Salete Bez - 13611 - PT - Deferido

Salim - 45040 - PSDB - Deferido

Salles do Fazendinha - 18000 - REDE - Deferido

Salvinho Molezao - 20019 - PODE - Deferido

Samanta Golin - 22111 - PL - Deferido

Samir Fouani - 45999 - PSDB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Samuca Lemos - 13133 - PT - Deferido

Sandra Oliveira - 35789 - PMB - Deferido

Sandra San - 43001 - PV - Deferido

Sandro - 20040 - PODE - Deferido

Sandro do Povão - 27131 - DC - Deferido

Sandro Ribeiro - 33888 - MOBILIZA - Deferido

Santhiago Santos - 44500 - UNIÃO - Deferido

Sargento Abednego - 36190 - AGIR - Deferido

Sargento Asserman - 27190 - DC - Deferido

Sargento de Sá - 28055 - PRTB - Deferido

Sargento dos Santos - 28762 - PRTB - Indeferido

Sargento França - 25190 - PRD - Deferido

Sargento Garcia - 25225 - PRD - Deferido

Sargento Tânia Guerreiro - 20190 - PODE - Deferido

Sedenir Voz da Arena - 11001 - PP - Deferido

Selma Marold - 25006 - PRD - Deferido

Sergião Sua Nova Opção - 28300 - PRTB - Deferido

Serginho do Posto - 55678 - PSD - Deferido

Serginho Teclado - 44800 - UNIÃO - Deferido

Sergio do Saneamento - 40456 - PSB - Deferido

Sérgio Gomes - 13007 - PT - Deferido

Sesóstris - 13513 - PT - Deferido

Sheila do São Braz - 77288 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Shirley Ordonio - 55600 - PSD - Deferido

Sidnei Toaldo - 25555 - PRD - Deferido

Silvana Festa Causa Animal - 27627 - DC - Deferido

Silvana Rosa - 35835 - PMB - Deferido

Silvério - 12508 - PDT - Deferido

Silvia Joras - 20321 - PODE - Deferido

Silvio Teixeira - 10316 - REPUBLICANOS - Deferido

Simone Borges - 44030 - UNIÃO - Deferido

Simone Chagas Lima - 20555 - PODE - Deferido

Simone Mariano - 36222 - AGIR - Deferido

Simone Meira - 25625 - PRD - Deferido

Simone Protetora dos Animais - 15156 - MDB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Sindica do Povo - 11220 - PP - Deferido

Sobania - 45008 - PSDB - Deferido

Socorro Moriya - 30555 - NOVO - Deferido

Sol Ruiva - 27444 - DC - Deferido

Solange Bueno - 30456 - NOVO - Deferido

Solange Pimpao - 35086 - PMB - Deferido

Sonia Milheiro Eventos - 15444 - MDB - Deferido

Sosso - 55018 - PSD - Deferido

Souza do Esporte - 28877 - PRTB - Deferido

Sperandio - 25026 - PRD - Deferido

Suelem Duarte - 33500 - MOBILIZA - Deferido

Suelen da Feira - 10150 - REPUBLICANOS - Deferido

Sueli Bomfiglio - 13788 - PT - Deferido

Suely da Enfermagem - 55728 - PSD - Deferido

Tadi do Espetinho - 35135 - PMB - Deferido

Tanaka - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Telma Holanda - 28303 - PRTB - Deferido

Telma Mello - 50100 - PSOL - Deferido

Telma Nogueira do Projeto Debo - 35579 - PMB - Deferido

Tenente Coronel Polak - 44911 - UNIÃO - Deferido

Thabata Uhlik - 45000 - PSDB - Deferido

Thadeu Vermelho - 11888 - PP - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Thiago Carvalho - 28999 - PRTB - Deferido

Tia Cyda - 44700 - UNIÃO - Deferido

Tia Deise dos Pets - 35999 - PMB - Deferido

Tiago Tillmann - 25678 - PRD - Deferido

Tiago Zeglin - 15000 - MDB - Deferido

Tico Kuzma - 55156 - PSD - Deferido

Tiemi da Feira do Largo - 12512 - PDT - Deferido

Tio Gerson - 35000 - PMB - Deferido

Tito Teles - 25456 - PRD - Deferido

Toninho da CIC - 18123 - REDE - Deferido

Toninho da Farmácia - 55500 - PSD - Deferido

Tony Cordeiro - 33345 - MOBILIZA - Deferido

Vá Nessa - 15722 - MDB - Deferido

Val Ferreira - 13333 - PT - Deferido

Valdemar Potulski - 25888 - PRD - Deferido

Valdir da Distribuidora - 40234 - PSB - Deferido

Valdir Farias - 28190 - PRTB - Deferido

Valmir Cordeiro - 10024 - REPUBLICANOS - Deferido

Valmir Ferreira - 22001 - PL - Deferido

Valmor - 55515 - PSD - Deferido

Valnei França - 13022 - PT - Deferido

Valquiria Ecolife - 12789 - PDT - Deferido

Valquiria Melnik da Tv - 11110 - PP - Deferido

Valter Moraes - 40402 - PSB - Deferido

Vanda de Assis - 13131 - PT - Deferido

Vanderlei Gaspar - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Vanderlei Gauchão - 77115 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Vanessa Calmon - 50808 - PSOL - Deferido

Vargas do Tatuquara - 28122 - PRTB - Deferido

Vasco - 10101 - REPUBLICANOS - Deferido

Véio da Van - 23999 - CIDADANIA - Deferido

Vidal - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Vinicius Fuidrivers - 15040 - MDB - Deferido

Vlad do Coletivo das Culturas - 65040 - PC do B - Deferido

Wagner - 30033 - NOVO - Deferido

Wagner Alcantara - 36987 - AGIR - Deferido

Wagner Bitencourt - 12013 - PDT - Deferido

Waldir Muguet - 36369 - AGIR - Deferido

Waleska - 45888 - PSDB - Deferido

Walter Chamberlain - 35001 - PMB - Deferido

Wesley Moreira - 33111 - MOBILIZA - Deferido

Will da Dw - 15041 - MDB - Deferido

Zé da Ferroviária - 15999 - MDB - Deferido

Zezinho Sabará - 55123 - PSD - Deferido

Zila Cabeleireira - 10321 - REPUBLICANOS - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 03/10/2024, às 13h18.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

