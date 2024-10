Novas pesquisas para prefeito de SP hoje (5): quais saem neste sábado?

Pelo menos três novas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo (SP) devem ser divulgadas neste sábado (5): Datafolha, Quaest e AtlasIntel.

Relembre, abaixo, os últimos levantamentos de cada um dos institutos

Quaest (30/9)

Nunes tinha 24%, Boulos 23% e Marçal 21%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Os três estavam em empate técnico

Em seguida, apareciam Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB). A deputada federal alcança 11%, enquanto o apresentador aparece com 6%.

Confira os números completos da última pesquisa Quaest:

Ricardo Nunes (MDB): 24%

Guilherme Boulos (PSOL): 23%

Pablo Marçal (PRTB): 21%

Tabata Amaral (PSB): 11%

José Luiz Datena (PSDB): 6%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (Democracia Cristã): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Ricardo Senese (Unidade Popular): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Indecisos: 6%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Segundo turno

A Quaest simulou cenários de segundo turno envolvendo os três primeiros colocados na pesquisa.

Ricardo Nunes (MDB) 49% x 33% Guilherme Boulos (PSOL)

Ricardo Nunes (MDB) 53% x 26% Pablo Marçal (PRTB)

Guilherme Boulos (PSOL) 41% x 36% Pablo Marçal (PRTB)

AtlasIntel (30/9)

Boulos aparecia com 29,4% das intenções de voto e Marçal com 25,4%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, aparecia com 22,9%. Ele empatava tecnicamente com Marçal, mas não com Boulos. Tabata Amaral (PSB) tinha 11,9%, seguida por Marina Helena (Novo), com 4,2%, e José Luiz Datena (PSDB), com 3,2%. Os demais candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto.

Marçal cresceu, e Boulos e Nunes oscilaram para cima na margem de erro. Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 23 de setembro, Boulos variou 1,1 ponto percentual para cima, Marçal cresceu 4,5 pontos e Nunes oscilou dois pontos para cima (no limite da margem de erro).

Confira os números completos da última pesquisa AtlasIntel:

Guilherme Boulos (PSOL): 29,4%

Pablo Marçal (PRTB): 25,4%

Ricardo Nunes (MDB): 22,9%

Tabata Amaral (PSB): 11,9%

Marina Helena (Novo): 4,2%

José Luiz Datena (PSDB): 3,2%

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,3%

João Pimenta (PCO): 0,1%

Ricardo Senese (UP): 0,1%

Não sei: 2,1%

Branco/Nulo: 0,4%

Segundo turno

Seis cenários de segundo turno foram testados pela Atlas:

Tabata Amaral (PSB) 56% x 38% Pablo Marçal (PRTB)

Guilherme Boulos (PSOL) 48% x 40% Pablo Marçal (PRTB)

Ricardo Nunes (MDB) 48% x 37% Guilherme Boulos (PSOL)

Ricardo Nunes (MDB) 46% x 30% Pablo Marçal (PRTB)

Tabata Amaral (PSB) 44% x 42% Ricardo Nunes (MDB)

Guilherme Boulos (PSOL) 37% x 35% Tabata Amaral (PSB)

Datafolha (3/10)

Ricardo Nunes (MDB) caiu e perdeu a liderança numérica. Na pesquisa anterior, o emedebista estava na frente, com 27% das intenções de voto. Agora, ele aparece em segundo lugar, com 24%.

Boulos oscilou para cima. O psolista passou de 25%, na rodada anterior, para 26%, e agora aparece numericamente à frente dos oponentes na preferência dos eleitores paulistanos.

Outro que ganhou espaço foi Pablo Marçal (PRTB). O candidato cresceu três pontos percentuais. Ele estava em terceiro lugar no levantamento anterior, com 21%, e agora aparece empatado tecnicamente na liderança, com os mesmos 24% do atual prefeito.

Tabata Amaral (PSB) oscilou para cima e Datena (PSDB) para baixo. A deputada atingiu 11% das intenções de voto (eram 9% na pesquisa anterior. O tucano, por sua vez, chegou a 4% (eram 6%). Abaixo, aparecem Marina Helena (Novo), que segue com 2%.

Confira os números completos da última pesquisa Datafolha:

Guilherme Boulos (PSOL): 26%

Ricardo Nunes (MDB): 24%

Pablo Marçal (PRTB): 24%

Tabata Amaral (PSB): 11%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (Novo): 2%

Bebeto Haddad (DC): 0%

Ricardo Senese (UP): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): 0%

Branco/nulo: 6%

Indecisos : 3%

Segundo turno

O Datafolha testou três cenários na última pesquisa:

Ricardo Nunes (MDB) 52% x 37% Guilherme Boulos (PSOL)

Ricardo Nunes (MDB) 55% x 28% Pablo Marçal (PRTB)

Guilherme Boulos (PSOL) 48% x 36% Pablo Marçal (PRTB)

Sobre as pesquisas citadas

A Quaest ouviu presencialmente 1.800 eleitores de São Paulo entre 27 e 29 de setembro. A pesquisa encomendada pela TV Globo tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-01233/2024.

A AtlasIntel foi realizada pela internet, com recursos próprios e ouviu 2.190 eleitores da capital paulista entre os dias 24 e 29 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-02567/2024.

A pesquisa Datafolha divulgada em 3 de outubro foi contratada pela TV Globo e pela Folha. O levantamento foi realizado presencialmente com 1.806 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 1º a 3 de outubro e com margem de erro de 2 p.p. para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-09329/2024.