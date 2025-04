Chuva em Angra: moradores do Parque Mambucaba relatam perdas e desespero

Com cerca de 40 mil habitantes, que fazem dele um dos bairros mais populosos de Angra dos Reis (RJ), o Parque Mambucaba — na divisa com a cidade de Paraty — foi a área mais atingida pelas chuvas intensas das últimas 48 horas. A precipitação de 300 milímetros na região levou ao transbordamento do rio Mambucaba, o qual, junto com a maré alta, deixou um rastro de prejuízos. Alguns moradores e comerciantes ainda enfrentam falta de água, de energia elétrica e estão sem sinal de celular.

A previsão da defesa civil estadual para hoje é de chuva moderada, mas ainda há alerta para o alto risco de desabamentos em Angra.

A população está agora empenhada em uma força-tarefa para limpar as ruas e os imóveis alagados, reconstruir o que foi danificado e tentar recomeçar a vida. Veja depoimentos.

Foi desesperador. Desta forma, nunca tinha acontecido. A rua sempre encheu em dia de chuva, mas nunca tinha entrado na loja. Desta vez, todas as mercadorias que estavam na parte de baixo das prateleiras foram perdidas. O prejuízo deve ter chegado a cerca de R$ 20 mil.

Maria Lino, comerciante

Perdi cerca de uns R$ 100 a R$ 120 mil em produtos. Muita coisa ainda estava na caixa, porque tinha acabado de chegar. Acompanhei a água invadindo a loja por meio do circuito interno de câmeras. A sensação de impotência é muito grande. Não tinha como abrir a loja porque a correnteza estava forte. O jeito foi aguardar a água baixar.

Wagner Pereira dos Santos, comerciante