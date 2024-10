MP pede inquérito contra Marçal para apurar laudo falso contra Boulos

O MP solicitou hoje a abertura de inquérito policial para apurar o caso envolvendo o laudo médico forjado postado por Pablo Marçal (PRTB), tentando associar Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de drogas.

O que aconteceu

Caso do laudo falso também foi incluído hoje em inquérito da PF que apura acusações do ex-coach contra candidatos à Prefeitura de São Paulo. Inquérito apura uma série de acusações e crimes contra a honra que Marçal vem cometendo contra os candidatos. Ele foi aberto depois que ele fez a primeira acusação, sem provas, de que Boulos seria usuário de drogas.

A Justiça de São Paulo já mandou derrubar o perfil no Instagram de Marçal por 48 horas, onde ele postou o exame forjado. A conta dele na plataforma já está fora do ar. Em caso de descumprimento da decisão, o Instagram ficaria sujeito ao bloqueio de R$ 200 mil da conta da plataforma.

O candidato do PRTB usa um perfil alternativo desde o final de agosto, quando teve a conta bloqueada por abuso de poder econômico nas eleições. O ex-coach ainda não se manifestou sobre a suspensão do perfil.

O que se sabe sobre o caso

Boulos pediu a prisão de Marçal depois que o ex-coach divulgou um prontuário médico falso que aponta surto psicótico grave e uso de cocaína pelo deputado. Marçal publicou um prontuário médico forjado em suas redes enquanto participava de um podcast. O UOL confirmou que o número do RG do candidato está errado no documento.

O documento tem erros de digitação, erro nas informações do documento e é assinado por um médico que já morreu. José Roberto de Souza está com o registro no CRM-SP (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) inativo desde 2022. No site do órgão, a situação do profissional aparece como "falecido". A assinatura do documento forjado é diferente da que aparece em um documento judicial de 2019.

Boulos disse que adversário "não tem limite" e que o documento é falso. Em vídeo ao vivo nas redes, ele também pediu a prisão do administrador da clínica em que Marçal diz que ele foi atendido em 2021. "O dono da clínica tem um vídeo com o Pablo Marçal, é apoiador dele, e nós vamos publicar aqui no meu Instagram esse vídeo assim que eu terminar a live", afirmou.

Cerca de duas horas depois da publicação de Marçal, o ex-coach disse que o Instagram removeu o post. "Parabéns pela democracia de esquerda", disse o candidato. Neste sábado (5), a Justiça Eleitoral determinou que Marçal e outros perfis apaguem postagens que trazem o prontuário médico forjado.

Marçal associa Boulos, sem apresentar provas, ao uso de cocaína desde o início da campanha. Ele já foi condenado pela Justiça Eleitoral a apagar publicações sobre o assunto nas redes sociais. No debate da TV Globo, o psolista apresentou um exame toxicológico feito no dia 2 de outubro com resultado negativo.