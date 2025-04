Com o fim do BBB 25, a bailarina Renata Saldanha se tornou campeã com 51,9% dos votos e faturou a bolada de R$ 2,72 milhões, além de um carro 0km. E agora? É possível se aposentar e não precisar trabalhar nunca mais na vida?

Simulações feitas por especialistas em investimentos para o UOL, considerando diversas classes de ativos na renda fixa e renda variável, apontam que esse dinheiro proporcionaria uma renda mensal entre R$ 12.394 e R$ 23.547. Nada mal considerando que, para viver dignamente no Brasil, o salário mínimo ideal de uma pessoa deveria ser R$ 7.398,94, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Os cálculos dos especialistas já levam em conta a mordida do leão, considerando que o prêmio vai ter cobrança de imposto de renda de 27,5%, equivalente a R$ 748 mil, já descontada pela TV Globo. Desta forma, sobra R$ 1,97 milhão para a vencedora.

Nesta coluna, apresentamos três formas estratégicas para a Renata investir esse recurso e quanto renderia por mês.

Dividendos na prática: quanto rende o prêmio do BBB na Bolsa?

Um spoiler para você: dividendos são a alternativa que traz os maiores rendimentos mensais. E olhe que não consideramos no levantamento a valorização futura das ações, apenas o retorno em proventos.

Dá para ter uma renda anual de R$ 282.568 e mensal de R$ 23.547. Isso investindo em uma carteira de 10 ações que pagam dividendos, segundo simulação exclusiva de Fábio Sobreira, sócio e analista da Rocha Opções de Investimentos, para o UOL.

Foram consideradas as 10 ações que mais pagaram dividendos nos últimos cinco anos, pela média do dividend yield (retorno em proventos). O valor do prêmio foi distribuído equitativamente com peso de 10% para cada ação, um montante de R$ 197,200 para cada papel. O dividend yield médio de toda a carteira em cinco anos foi de 14,33%. A ação que proporcionaria a maior renda mensal seria a Petrobras (PETR4), com R$ 4228,30 pingando todo mês na conta do investidor.

O estudo não considera reinvestimento dos dividendos recebidos. Veja abaixo:

Além de receber uma renda mensal que vai permitir que a pessoa realize sonhos e planos no presente, o valor principal segue rendendo para o futuro. "Caso haja planejamento familiar, as ações podem ser deixadas de herança para os familiares", destaca Bruno Oliveira, analista do Vida de Acionista.

As ações da carteira são sólidas para o longo prazo? Veja o que dizem os analistas

Nem todas as companhias presentes nessa lista são conhecidas por ser tradicionais pagadoras, de setores perenes. As empresas de commodities, por exemplo, pagam bastante, mas também oscilam muito.

Oliveira é um pouco mais crítico sobre esta lista de 10 ativos e considera que somente três empresas são blindadas para o longo prazo: Taesa, Copasa e CSN Mineração. Ele destaca que uma alocação ideal do R$ 1,97 milhão seria 40% em Taesa, 40% em Copasa e 20% em CSN Mineração. "Empresas de commodities como CSN Mineração precisam ter um caráter complementar em uma carteira de dividendos", avalia.

No lugar de investir nesses 10 papéis com pesos iguais, Sobreira optaria por investir um percentual maior dos recursos em empresas como Petrobras (PETR4), Bradespar (BRAP4) e Taesa (TAEE11), e um valor moderado em CSN Mineração (CMIN3) e Copasa (CSMG3).

Na Petrobras, ele destaca as distribuições generosas da petroleira nos últimos anos, com lucros que acompanharam os preços do petróleo brent. Na Bradespar, que é uma holding que investe em Vale, enxerga a oportunidade de comprar VALE3 com desconto. Já na Taesa, destaca que é uma companhia com histórico elevado de dividendos há muitos anos, presente no setor de transmissão, onde as receitas são estáveis, previsíveis, e com contratos de longo prazo ajustados pela inflação.

Em relação a Taesa, o analista destaca a resiliência da companhia e do setor de transmissão a crises econômicas. Na Copasa, apesar do setor de saneamento ser perene, ele reforça a importância de o investidor entender o modelo de negócio para não cair em cilada.

Ele optaria por investir o prêmio em apenas 4 ações, o que facilitaria o acompanhamento dos negócios e movimentações das empresas. As ações escolhidas seriam focadas no setor financeiro e elétrico: Itaú (ITUB3), Banco do Brasil (BBAS3), BB Seguridade (BBSE3) e ISA Energia (ISAE4). "Com peso de 25% para cada uma na carteira, temos um portfólio com os dois melhores bancos listados do país, a melhor seguradora e uma das melhores transmissoras", destaca.

Quanto o prêmio do BBB garantiria por mês investido em renda fixa?

Para quem é mais conservador, uma alternativa seria aplicar o prêmio em ativos de renda fixa, embora com rendimentos mensais mais modestos.

Renan Diego, consultor financeiro e especialista em investimentos, afirma que com a Selic em 14,25% e podendo chegar a 15% neste ano, dá para procurar oportunidades na renda fixa, aplicando o prêmio de forma estratégica. "O valor de R$ 1,972 milhão é mais do que suficiente para uma família viver com conforto", destaca.

Ele simulou quanto os R$ 1,972 milhão renderiam mensalmente em alguns ativos de renda fixa. Veja abaixo:

Poupança: R$ 12.393,60/mês

R$ 12.393,60/mês Tesouro prefixado: R$ 16.013,31/mês

R$ 16.013,31/mês Tesouro Selic: R$ 16.287,90/mês

R$ 16.287,90/mês Tesouro IPCA+: R$ 16.189,11/mês

R$ 16.189,11/mês CDB 110% CDI: R$ R$ 18.046,77/mês

Enquanto as ações podem facilitar ter uma renda mensal para pagar o custo de vida ou até mesmo se aposentar, os ativos de renda fixa podem auxiliar para outros objetivos, como comprar um imóvel, investir em um negócio, entre outros.

R$ 2,72 milhões dá para dividir entre casa própria, negócio e investimento

Quem diz que a Renata precisa esquecer dos sonhos e somente investir. Com R$ 1,972 milhão dá para fazer ambos. Luciana Ikedo, especialista em investimentos prova isso. Veja uma proposta de gasto do prêmio abaixo:

Casa própria: R$ 500 mil.

R$ 500 mil. Franquia de negócios: R$ 300 mil, mitigando os riscos do negócio próprio.

R$ 300 mil, mitigando os riscos do negócio próprio. Reserva de emergência: R$ 72 mil em Tesouro Selic.

R$ 72 mil em Tesouro Selic. Reserva para oportunidades de investimento: R$ 100 mil em um CDB de liquidez diária.

E ainda sobra para investir:

Opção 1 Carteira de fundos imobiliários: R$ 1 milhão - que renderia R$ 8 mil mensais em dividendos.

R$ 1 milhão - que renderia R$ 8 mil mensais em dividendos. Opção 2 Carteira de títulos do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2050, que está pagando IPCA mais 7,26%. Investir R$ 1 milhão renderia R$ 36.300 por semestre ou R$ 6.050,09 por mês. E o valor principal segue corrigido pela inflação.

Segundo Ikedo,é fundamental diversificar a carteira, principalmente em um momento de juros altos e com incerteza global, pela guerra comercial e possível recessão. "Se a Renata for uma investidora iniciante, apesar do alto valor do prêmio, é preciso verificar se terá aderência a cada produto, de acordo com o seu perfil de investimento".