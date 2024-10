40% das urnas eletrônicas deste ano são de modelo novo; entenda a diferença

Modelo de urna eletrônica - UE 2015 Imagem: Reprodução TSE

Novo recurso de acessibilidade. Uma ferramenta de sintetização de voz chamada Letícia foi adicionada às urnas. A voz informa a eleitores cegos ou com baixa visão os cargos em votação, o número digitado e o nome do candidato ou da candidata escolhida.

Os dois modelos mais recentes (UE 2022 e UE 2020) foram submetidos ao Teste Público de Segurança. No evento, que aconteceu ano passado, qualquer brasileiro com mais de 18 anos podia apresentar um plano de ataque aos sistemas eleitorais para ajudar na melhoria do processo de votação.

As urnas foram submetidas a 35 planos de ataques. Entre os participantes da edição estavam pesquisadores da USP, da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) e uma equipe da Polícia Federal. Os testes acontecem desde 2009. Os modelos anteriores também foram submetidos a este processo.