Presidente do Fed de Boston diz que mercados estão funcionando bem

Por Michael S. Derby

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, disse nesta sexta-feira que os mercados financeiros, que têm estado sob enorme pressão, estão funcionando bem, em comentários feitos em uma entrevista ao Yahoo Finance.

"Os mercados continuam funcionando bem", disse Collins na entrevista, acrescentando que "os movimentos dos mercados financeiros são algo em que devemos nos concentrar" em meio a uma enorme gama de incertezas ligadas à política comercial dos Estados Unidos.

Os comentários de Collins foram feitos após um discurso proferido por ela na quinta-feira, no qual ressaltou as perspectivas incertas causadas pelas tarifas do presidente Donald Trump, em meio às expectativas de que o grande aumento nas taxas de importação aumentará a inflação e reduzirá o crescimento por algum tempo.

Collins disse ao Yahoo que a economia começou o ano de forma robusta.

Agora, a incerteza "obscurece a perspectiva" e, em conversas com contatos em seu distrito, Collins disse que "o que eu ouço é realmente uma abordagem generalizada de esperar para ver, à medida que as empresas consideram como reagir a um ambiente que é altamente incerto e com as tarifas bastante elevadas".

Ela minimizou os riscos de recessão, mas não os descartou. "Há cenários mais adversos que eu não descartaria, mas meu próprio tipo de cenário modal é de crescimento mais lento, não uma desaceleração significativa", disse.