Israel diz que pedido da França para interromper venda de armas usadas em Gaza é uma "vergonha"

PARIS (Reuters) - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, atacou o presidente da França, Emmanuel Macron, neste sábado, por ter dito que as remessas de armas para Israel usadas no conflito em Gaza deveriam ser interrompidas como parte de um esforço mais amplo para encontrar uma solução política.

"Que vergonha", disse Netanyahu sobre Macron e outros líderes ocidentais que pediram o que ele descreveu como um embargo de armas a Israel.

"Israel vencerá com ou sem o apoio deles", disse ele em um vídeo pré-gravado divulgado por seu gabinete, acrescentando que pedir um embargo de armas era uma vergonha.

Mais cedo, Macron disse à rádio France Inter que as remessas de armamentos usados no conflito em Gaza devem ser interrompidas.

"Acho que a prioridade hoje é voltar a uma solução política (e) que as armas usadas para lutar em Gaza sejam interrompidas. A França não envia nenhuma", disse Macron.

"Nossa prioridade agora é evitar uma escalada. O povo libanês não deve, por sua vez, ser sacrificado, o Líbano não pode se tornar outra Gaza", acrescentou.

A França não é uma grande fornecedora de armas para Israel, enviando equipamentos militares no valor de 30 milhões de euros no ano passado, de acordo com o relatório anual de exportação de armas do Ministério da Defesa.

Os comentários de Macron ocorrem no momento em que seu ministro das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, está em uma viagem de quatro dias pelo Oriente Médio, que terminará na próxima segunda-feira em Israel, enquanto Paris procura desempenhar um papel na revitalização dos esforços diplomáticos.

