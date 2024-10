O que é 'boot', espécie de oração que Pablo Marçal ensina e virou livro

Respiração, imaginação, repetições de frases de efeito, uma pequena dose de oração e muita mentalização positiva: esse é o "boot", atividade que Pablo Marçal começou na internet com vídeos em suas redes sociais e que acabou se transformando em livro devocional.

O termo em inglês pode ter diferentes significados, dependendo do contexto. Na tecnologia, refere-se ao processo de inicialização de um sistema operacional ao ligar um computador; no inglês britânico, é usado para se referir ao porta-malas de um carro. Outra aplicação para a palavra é bota (calçado); no empreendedorismo, "bootstrap" descreve iniciar um negócio com poucos recursos e sem financiamento externo; e, em gírias da internet, "boot" pode indicar um software malicioso que derruba a conexão de alguém.

Para quem assistiu aos vídeos ou leu o livro do atual candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, "365 Dias de Fé - Boot Diário", lançado em março deste ano, "boot" é uma tarefa diária para prosperar. Em um de seus "boots", o ex-coach afirma a seus mentorados: "Não existe outra opção, a não ser prosperar".

Os vídeos começam com uma breve "oração", que se mistura com palavras de comando para que seus seguidores repitam as afirmações feitas por Pablo. "Respira bem fundo, esfrega suas mãos, abre um sorriso e fala assim: já é!". Em outro vídeo, Marçal sugere: "Fala assim: eu nasci para governar!".

Em uma de suas explicações para novatos no ritual de como realizar o "boot", Marçal orienta: "Você fecha os olhos e fala suas palavras de ordem [...]. Você abre bem as suas pernas, numa posição confortável, mão na cintura, posição de poder, corpo ereto, queixo erguido, peito cheio".

Esfregar as mãos

Algo que o autodenominado ex-coach também repete com frequência nesses vídeos é a orientação para que seus seguidores esfreguem as mãos. Em um dos vídeos, ele explica o motivo — que não tem comprovação científica: "Toda vez que você esfregar as mãos assim, isso aqui é para aquecer seu cérebro naquilo que você mentalizou".

Mentalizar é o verbo de comando mais utilizado por Marçal: "Eu quero que você mentalize agora você aumentando de patente, e quanto maior a sua patente, mais gente vai te perseguir. Por isso que você é um Marechal, por isso que você é de guerra".

Segundo um ex-sócio de Pablo Marçal, que preferiu não ser identificado, o "boot" é utilizado como um encerramento de suas palestras, cursos, lives, aulas gravadas e reuniões do QGR (Quartel General do Reino), para trazer a seus seguidores algum tipo de lembrança afetiva de um culto religioso.

"É a mistura de uma reflexão psicológica de mentalização com uma oração. Ele mescla as duas coisas que mais movem um ser humano: o sonho a ser realizado e o apego a uma divindade superior que vai te conduzir a isso", disse o ex-sócio, ao UOL.

Boot não é oração, dizem especialistas

Enquanto a oração tradicional nas práticas cristãs envolve uma comunicação com Deus, seja para pedir orientação, agradecer ou expressar fé e devoção, o "boot" de Pablo Marçal segue uma abordagem consideravelmente diferente. Em vez de um diálogo com o divino, o "boot" se concentra em comandos de mentalização, frases de autoafirmação e "postura de poder" que buscam condicionar o indivíduo a acreditar no sucesso como algo inevitável.

Segundo o pastor batista e doutor em ciências da religião Kenner Terra, a prática de Marçal não pode ser entendido como uma oração nos moldes bíblicos. "O Boot não é exatamente uma oração. Na tradição bíblica, a oração é perpassada por súplicas e humilde submissão." Para Terra, há uma clara distinção entre o caráter devocional de uma oração e a prática de Marçal, que envolve "uma mistura de confissão positiva e táticas de motivação neural".

Embora algumas de suas orientações façam referência à fé cristã, não há o caráter meditativo ou de submissão a uma divindade, típico da oração cristã. O foco está mais na autorrealização e prosperidade pessoal, o que distancia o "boot" do objetivo espiritual e devocional de uma oração.

Segundo Terra, "na oração, o fiel crê e busca em súplica e contrição. O "boot", diferentemente disso, aponta para a potência do indivíduo usar palavras programadas que podem fazer mudanças ou "reprogramação". O centro nesta prática é o poder de se 'autoprogramar', o que é bem diferente de uma oração."

Livros devocionais

Transformar esse ritual em livro é uma estratégia de vendas, ainda mais com a roupagem de um livro devocional, já que esse tipo de publicação tem ganhado cada vez mais destaque no mercado editorial brasileiro, com alta vendagem e consolidação do gênero literário entre o público cristão, especialmente entre os evangélicos.

Esses livros, voltados para a reflexão e oração diária, são utilizados como ferramentas para fortalecer a fé e guiar a espiritualidade no dia a dia. Eles se destacam pela linguagem acessível, estrutura simples e conteúdo focado em temas espirituais e bíblicos, o que os torna atraentes para inúmeros leitores.

"365 dias de fé - Boot diário", livro devocional de Pablo Marçal Imagem: Divulgação/Amazon

Um livro devocional costuma ser uma reflexão guiada sobre algum texto bíblico, o que é um pouco diferente da proposta do candidato a prefeito, já que nos vídeos ele não faz a leitura do texto bíblico, há apenas menções indiretas a personagens e passagens bíblicas. No livro, apesar do versículo bíblico estar no topo da página, no lugar da meditação sobre o texto, assim como nos vídeos, há uma mentalização sobre o que seus alunos devem desejar alcançar.

Daniel Faria, editor da Mundo Cristão, conhecida editora do público evangélico, disse que esse movimento do mercado precisa ser acompanhado de perto. "Os livros devocionais apresentaram crescimento de 12% em 2024. E as vendas de devocionais costumam ser expressivas, sobretudo no último trimestre".

Segundo o editor, existe uma grande variedade de formatos para esses livros, e sua alta procura se justifica pelo objetivo do conteúdo. "Todo leitor que procura encorajamento para uma vida espiritualmente mais profunda e conectada com Deus encontrará uma excelente companhia em um devocional."