Marçal tira gesso do braço após deboche de Tabata na Globo: 'Cenográfico'

Pablo Marçal (PRTB) tirou hoje o gesso que usava na mão desde o último dia 15, quando levou uma cadeirada de Datena (PSDB). O gesso do candidato foi ironizado por Tabata Amaral (PSB) no debate da TV Globo.

O que aconteceu

Marçal disse que fez exames hoje de manhã e que médicos decidiram remover o gesso. O candidato tinha outros compromissos políticos previstos para o período, mas cancelou.

No debate da Globo de ontem, Tabata Amaral (PSB) disse que o gesso de Marçal era "cenográfico". "A gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando", disse a candidata.

"A doutora Tabata de Harvard liberou, então eu tirei", disse o empresário durante carreata no Brás, na região central da capital, nesta sexta-feira.

O candidato do PRTB estava usando a imobilização havia quase três semanas. No último dia 15, Datena bateu no coach com uma cadeira ao vivo durante o debate da TV Cultura. Após a agressão, o candidato tucano foi expulso do evento, e o ex-coach deixou o debate para ir ao hospital.

O legista que fez exame de corpo de delito de Marçal concluiu que o candidato sofreu lesão leve e sem indícios de fratura.

Marçal também foi ironizado nas redes por um vídeo que mostrou sua ida de ambulância, usando máscara de oxigênio, para o hospital. A cabeça do candidato estava apoiada em uma caixa de luvas. Depois, o próprio candidato se arrependeu. "Achei patético ter filmado e mostrado, fora da ambulância e tudo. Reprovei e quase desliguei a pessoa que fez isso", afirmou o candidato à Prefeitura de São Paulo em sabatina do Valor, O Globo e Rádio CBN nesta segunda-feira, 23.

Ao ser atendido no hospital, Marçal usava uma pulseira verde. A coloração é usada para pacientes com casos pouco urgentes e que podem esperar até 2 horas.